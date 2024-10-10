牧師應該為教會制定著裝規範嗎？

"你不能穿那樣去教會！"



這句話，許多人——特別是青少年和孩子們——可能從善意的父母或祖父母那裡聽過，也可能從教會存在以來就有了。但是，我們在教會禮拜時的穿著真的那麼重要嗎？更重要的是，牧師或教會領導層是否應該有權為其會眾制定著裝標準？



像生活中許多問題一樣，這個問題的答案是——視情況而定。



無論你喜不喜歡，許多教會確實給予牧師、長老或執事一定的權力，決定領導層、志願者，甚至是會員穿什麼、如何剪髮、能留什麼樣的鬍鬚，甚至是允許他們有什麼興趣愛好或習慣。其他教會可能會給予他們的工作人員或事工負責人制定著裝規範的權力。例如，當我還是青少年時，我的牧師定了一個規定，凡是站在講台上的人（教學、唱歌或禱告）必須佩戴領帶。我也知道其他教會要求合唱團穿長袍或要求執事穿西裝。



更進一步地說，一些教會或教派會為禮拜服務和日常生活制定著裝標準。例如，許多獨立浸信會和門諾會教會通常規定，女性只能穿到腳踝或地板長度的連衣裙，甚至不允許化妝。



那麼，為什麼牧師、教會領袖或教派領袖會為他們的會眾制定著裝規範呢？以下是四個潛在的原因。（如果最後一個描述了你的教會，你可能應該離開！）



教會著裝規範的四個理由



1，實用性



牧師或教會領袖可能會為其教會制定著裝規範的第一個理由是出於實用性考量。雖然這可能不適用於整個教會，但有些牧師希望站在講台上的每個人看起來都統一、簡潔、樸素、合宜。因為雖然神看重我們的內心（撒母耳記上 16:7），但人只能看到外表--包括一個人的穿著。教會領袖常常需要在這個問題上做出決定，以對抗驕傲、分心、叛逆、不敬，以及安全隱患。



例如，如果所有的歌手都穿秋天的顏色，合唱團穿相同顏色的長袍，或牧師們穿灰色西裝，他們會立即呈現出統一的形象。另一個例子是，為了在鏡頭上呈現更好的效果，講台上的每個人都避免穿條紋和白色襯衫。此外，兒童事工主任可能希望他的志願者穿更有彈性的衣服，因為他們需要非常活躍地與孩子們互動；或托兒所主任可能會要求他的志願者不要佩戴任何類型的項鍊或掛繩，以免嬰兒抓住它們。



2，聖潔



牧師為教會制定著裝標準的第二個理由是為了聖潔（或者至少是他們對聖潔的概念）。一些教會讀到保羅告訴女性要"以端莊、貞潔、自制為妝飾，不以髮辮、黃金、珍珠和貴重的衣裳為妝飾"（提摩太前書 2:9），於是決定女性不應佩戴珠寶、某些類型的髮型、吸引注意力的衣服或暴露過多皮膚的衣服（特別是腿、腹部或胸部）。



同樣出於聖潔的考量，一些教會提倡特定的穿著方式，因為他們希望明顯地與世俗"分別為聖"。在他們的觀念中，這樣的穿著遵循了帖撒羅尼迦前書4:7的經文，當中提到要"成為聖潔"。所以，當他們為教會制定著裝規範時，他們試圖通過推動會眾更進一步地追求聖潔來幫助他們。



3，文化



牧師也可能會因文化原因為教會制定著裝規範。在美國（或全球範圍內）一些文化融合且界限模糊的地區，這可能不適用。但在其他以西班牙裔、非裔、美洲原住民為主或極為鄉村或城市化的地區，牧師可能會為其領導層甚至會眾制定著裝標準，以便在文化上更相關、更受接受且不分散注意力。例如，牧師可能決定抵制正裝（西裝、領帶、漂亮的連衣裙等），以確保沒有人會感到"穿得不夠正式"。或者，在靠近軍事基地的教會，牧師可能會要求會眾穿著被視為"對軍事人員表示尊重"的服裝。



根據我的經驗，牧師或教會領袖因文化原因制定著裝規範的更常見情況是在其他文化單一或雙一的國家。例如，我的基督徒兄弟絕不會穿短褲和背心去參加教會禮拜，我的基督徒姐妹們也不會在未蓋頭巾的情況下穿牛仔褲出現。同樣，我那些去津巴布韋的宣教朋友會為自己和孩子們購買和穿著當地適合的服裝，這樣在與當地教會家庭一起敬拜時能夠合乎文化。



4，控制



牧師為教會強制執行著裝規範的第四個（且遺憾的是，過於常見的）理由是，他只是想要對會眾行使控制權。會這樣做的牧師很可能聲稱自己"聽到神的聲音"，並以不符合聖經或不健康的方式向教會成員給出具體的指示，例如如何使用金錢、如何分配時間，甚至神對他們的要求。當教會跟隨這樣的牧師時，它已經變成了一個為服侍人類領袖而活的邪教，而非一個敬拜創造主的教會。



牧師應該強制執行著裝規範嗎？



那麼，牧師應該強制執行著裝規範嗎？如果有充分的理由，且不違背聖經指導，答案在許多情況下是肯定的，因為這與生活中許多其他會議、活動和事件需要執行著裝規範的原因相似。如果牧師有實際的理由，那麼在這些情況下制定著裝規範可能是合適的。如果教會持有關於聖潔的特定信仰，那麼不符合這些信仰的著裝規範就是違背牧師對聖經的信念。如果教會試圖融入某個文化群體，那麼沒有適合該文化的著裝規範可能會顯得文化上不敏感甚至不尊重。



然而，如果牧師像獨裁者或邪教領袖那樣按照自己的意見控制會眾，那麼答案顯然是否定的，他不應該被允許強制執行他的著裝規範--儘管這取決於他的會眾和其他領導層，因為他們是最初授予他權威的人。不論牧師怎麼說，"教堂建築"本身並不要求我們穿某種特定的服裝，新約信徒並未被特別指示穿什麼，也沒有更多的聖經先知在這個或任何其他話題上提供新的啟示。



相反，如果我們（從牧師到會眾）受到相互尊重、謙遜、追求聖潔和渴望取悅上帝的動機驅使，那麼"著裝規範"將不會成為問題。而違反規範很可能表現出一種叛逆的精神--這又是另一個話題。



然而，需要特別注意的是，教會或牧師的著裝規範不應要求任何參加教會禮拜的訪客或客人，除非他們的穿著過於引人注目，以至於讓其他會眾無法集中注意力。但如果確實需要與訪客或客人溝通並提及他們的穿著，領導層應小心地私下、充滿愛心和同理心地進行，並確保解釋著裝規範的原因。

