加州立法禁查選民身份 華人牧師表示堅決反對

近期，加州SB1174法案引發了廣泛關注與爭議。該法案禁止選舉官員在選民登記及投票時要求選民出示身份證明，旨在增加選民的便利性，提升投票率。然而，這一措施也引發了不少反對聲音。



華人牧者張伯笠表示，他對這一法案表示堅決反對。在此前的分享中，他指出現今美國約有九千萬基督徒，其中約四千萬未登記選民，而這顯然反映了教會對社會關懷的冷淡。他呼籲教會應醒悟，積極參與政治。他強調加州的投票率相對較高，但該法案的通過無疑為選舉帶來了混亂。



SB1174法案是加州近期提出的一項立法，旨在消除選民身份驗證的要求。法案規定，選舉官員不得在選民登記或投票過程中要求出示身份證明，目的是為了解決某些人可能因缺乏身份證明而無法參與投票的問題。支持者認為，這將有助於提高投票率，促進更多公民參與民主進程。然而，反對者則擔心這一措施可能使選舉過程變得不夠透明，增加選舉欺詐的風險。



根據SB1174法案，選舉官員不能要求選民出示身份證件，張伯笠對此表示不可思議。他提到，在任何國家的選舉中，選民都需要提供有效的身份證明，而加州卻允許無證移民投票，這無疑是對民主制度的挑戰。他認為，該法案是在掩蓋選民身份法的缺陷，實際上是為了提高選民投票率，卻忽視了選舉的公平性。



加州SB1174法案近日以57票對16票的結果通過，其中全部支持者均為民主黨議員。該法案的發起者敏大衛（David Min）認為，要求提供身份證件會阻礙合法選民的投票積極性，這一論調遭到張伯笠的強烈反駁。他認為，任何試圖削弱選舉完整性的做法，都是對民主制度的褻瀆。



張伯笠還強調，法案的通過將可能導致大量非法移民參與投票，進而影響加州的政治格局。他指出，根據聯邦法律，非公民參與選舉是重罪，而加州的做法則是公然違反法律。儘管法案聲稱是為了保護少數群體的投票權利，但在張伯笠看來，這實際上是在為民主黨營造選舉優勢，顯露出該黨對選舉規則的操控。



他進一步表示，民主黨在加州的長期執政，已經讓許多選民對政治失去信心，呼籲更多基督徒應關注選舉並積極登記投票。他警告，如果非公民在加州投票被查出，可能面臨嚴重後果，包括監禁和驅逐出境的風險。



張伯笠總結道，基督徒在政治參與中不僅要關注自己的投票權，更要關注選舉的合法性與公平性。他呼籲更多基督徒勇敢發聲，堅守信仰與原則，為維護美國的民主制度貢獻力量。

