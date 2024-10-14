台北靈糧堂70周年慶典，周神助牧師分享神在歷史中的掌權

在台北靈糧堂70周年慶典上，周神助牧師分享了關於歷史與神的關係，強調歷史的真正主宰是神。他以「七十年滿」為主題，指出歷史不僅是時間的流逝，更是神在其間的作為。



周牧師提到，「歷史」一詞在英文中有「神的歷史」之意，強調在認識歷史時，基督徒應與神對齊，從而在歷史中看到神的工作。他提到聖經中的七十年概念，特別是以色列人在巴比倫被掳七十年後歸回耶路撒冷的經歷，正是神的預言和應許的體現。



在分享中，周牧師引用了耶利米書和以斯拉記的相關經文，回顧了以色列被掳的背景，以及當波斯王古列心中被神感動時，允許以色列人回歸建造聖殿的歷史。他指出，即便是在外邦的統治下，神依然掌管一切，王的心在耶和華手中，如同龍溝的水，隨意流轉。



周牧師也提到，在台北靈糧堂的70年歷史中，台灣社會的變遷與教會的發展密切相關。他回憶道，自己在十幾歲時，台灣只有少數的國語教會，隨後隨著國共內戰，許多傳道人和基督徒撤退到台灣，開啟了新的教會發展篇章。他強調，神在這一切變化中仍舊掌權，即使在挑戰與困難的時刻，神也在推動著教會的復興。



他進一步指出，歷史並不僅僅是負面的故事，即便在文化大革命期間，教會受到了巨大的壓迫，但也因此促進了信仰的復興。他提到王明道和倪柝聲等傳道人的影響，強調即使在監獄中，他們的作品仍然激勵了全世界的信徒。



周神助牧師也呼籲，基督徒應以神為中心來解讀歷史，看到在各個世代中，神如何在歷史的舞台上掌權、工作，並在困難中帶來希望與復興。他的分享不僅展現了過去70年靈糧堂的發展歷程，更強調了神在歷史中的主權與計畫。



台北靈糧堂於1954年發起成立，創辦人為趙世光牧師，至今於全球設立分堂已超過600間。歷屆主任牧師分別為趙世光、寇世遠、鄭昌國、周神助、區永亮等人，2021年周巽正牧師接任主任牧師。台北靈糧堂在台灣，多年來為了關懷社區、走入人群，因此在許多的城市、社區建立了福音中心，目前全台已有十多間福音中心。

