《因信稱義/成義教義聯合聲明》25週年 林津稱恩典中合一





今年10月31日是《信義宗教會與天主教會有關稱義/成義教義的聯合聲明》（JDDJ）簽署25週年及中文版發布10週年。林津牧師表示，該聲明標誌著信徒在恩典中的合一，並呼籲未來加強對話與合作。基督教協進會發布的回顧視頻展示了雙方從分歧到共識的歷程，象徵著在信仰核心上取得的重要進展。



林津牧師：恩典中合一



香港循道衞理聯合教會會長林津牧師在基督教協進會網頁發表文章，強調信義宗與天主教經過多年對話，就稱義/成義達成共識。他說：「上主的恩典只能通過信心領受，絕不能透過任何方式賺取。」雙方認同信徒在恩典中的參與，並接納彼此為主內親愛的弟兄姊妹。他期望在這一重要信仰基礎上，未來能展開更多對話與合作，透過合一彰顯上主的愛。



馬丁路德批評大赦 教廷視其為異端



1517年10月31日，馬丁路德在威登堡教堂門口貼出《九十五條論綱》，對當時流行的大赦（即贖罪券）提出批評，認為這些做法曲解了赦罪的本意。他的批評引發了與天主教會的嚴重衝突，最終導致1520年教廷將他定為異端，並將他驅逐出教會。這一事件引發了西方教會長達500年的分裂。



稱義/成義教義的和解歷程



1962年，天主教通過第二次大公會議啟動與分離弟兄的修和進程。1999年10月31日，羅馬天主教會與世界信義宗聯會就稱義/成義這一歷史爭議神學觀點達成共識，簽署了聯合聲明，表示過去的相互譴責已不再適用。雙方承認雖然對稱義/成義的理解有所不同，但基本立場並無衝突，認信彼此為基督的門徒。



合一之路上的新進展



此聯合聲明後來獲得更多教派的支持。2006年，世界循道衛理宗協會簽署了聲明；2016年，聖公宗諮議會加入；2017年，世界改革宗聯盟也表明了認同。此次簽署，標誌著信仰核心理念一致的進一步確認。



今年10月31日，天主教香港教區與香港基督教協進會屬下的神學對談小組將共同舉辦感恩慶典，紀念這一具有歷史意義的事件。

