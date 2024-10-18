4900間贊比亞教會與路易斯·帕勞協會合作 接觸超過73萬人

贊比亞全國範圍內的福音活動--「愛贊比亞節」展現了教會的團結。路易斯·帕勞協會與4900多間跨宗派教會合作，在贊比亞五個城市接觸了73.1萬人。這次為期5個月的全國性福音活動旨在通過不同的團體和聚會，包括地方監獄、眼科和醫療診所、婦女晚宴、運動診所、學校外展活動和商業及公民領袖活動，將耶穌基督的福音傳遞給成千上萬的個人。







在這次活動中，帕勞在姆文貝希監獄向1600名囚犯分享了福音，據組織者稱，其中1098人回應並將生命交給了基督。帕勞表示，他對每日選擇跟隨耶穌的人數感到驚訝。他在路易斯·帕勞的臉書頁面上發帖說：「這是一個非常有接受度的群體（囚犯）。他們對福音信息非常投入，並積極地隨著敬拜音樂跳舞。這些群體通常很難對付，但在這個群體中，你能感受到一種喜悅，因為他們在笑著和開玩笑，完全投入到信息中。」



此次活動的高潮是9月13日至15日在國家英雄體育場舉行的為期三天的節日。愛贊比亞節和事工週期間，現場有超過374,900人聆聽了福音，並有超過154,600人作出了個人信仰決定。



為期三天的節日包括音樂和現場表演，表演者有Don Moen、Pompi、Ephraim、Mag 44、Temwani和Nathan Nyirenda等。除了主舞台的音樂表演，這個家庭友好的活動還設有兒童區，包括嘉年華遊樂設施、充氣城堡和特別的兒童福音節目，以及由特技隊The Stunt Dudes參與的極限運動表演。







每晚的節目中，安德魯·帕勞從主舞台分享福音信息，並挑戰現場觀眾將生命交託給耶穌基督。成千上萬的當地信徒（由帕勞團隊訓練）在節日期間幫助輔導和跟進每一位新信徒。來自世界聖經協會的協助也非常重要，他們提供了310,000本《約翰福音》和30,000本《新約聖經》，以三種語言幫助新信徒在基督裡成長。



除了盧薩卡的活動外，安德魯和溫蒂·帕勞還邀請了來自11個國家的60多位合作傳道人--與帕勞的全球傳道人網絡有關--幫助在周邊地區傳播福音。他們與成千上萬的當地教會合作，在卡盧盧希、姆富利拉、欽戈拉和恩多拉舉辦了額外的福音合作節和集會。通過更廣泛的「愛贊比亞」活動，額外有356,534人親自接觸到福音，並有66,070人決定跟隨基督。



除了在贊比亞的現場活動，團隊還領導了一項創新的數位福音戰略，通過有針對性的社交媒體廣告分享耶穌的好消息。通過帕勞的數位福音戰略，全贊比亞有超過100,000人接觸到了福音廣告，其中有20,000人表示決定跟隨耶穌基督。組織者估計，有超過731,000人親自接觸到了福音，並有超過240,000人表示願意委身於耶穌基督。







當地領袖開始與新信徒進行跟進和門徒訓練的同時，帕勞協會將繼續支持全球各城市的類似活動。帕勞協會即將在阿根廷、中國、多明尼加共和國、內華達州等地舉辦活動。



路易斯·帕勞協會由路易斯·帕勞創立，帕勞1934年出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯，1960年移居美國開展事工，最終在俄勒岡州波特蘭市成立了路易斯·帕勞協會。協會致力於全球傳播福音，並舉辦了數百場大型福音聚會，影響了數百萬人的生命。 （资料来源：Christian Daily International, Luis Palau Association ）

