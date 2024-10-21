20多萬人住劏房 宗教團體籲增設市區安置單位





香港劏房安全隱患嚴重影響21.6萬市民，教區全人發展委員會與關注團體提出多項建議，包括增設市區安置單位、優先處理不合標準劏房及制定起始租金政策。2024年施政報告則透過立法制訂出租制度，將不合標準的劏房改建為「簡樸房」。



劏房問題長期困擾香港市民，居住環境惡劣且存在安全隱患。根據2021年人口普查，約21.6萬名市民居住於劏房，其中15.9%為15歲以下兒童。



教區全人發展委員會表示，人性尊嚴是天主教社會訓導的基礎，發展不僅是經濟進步，更要顧及人的社會、文化及精神層面。居住環境的尊嚴、安全與穩定對人的身心健康至關重要，長期處於酷熱及潮濕的室內環境會導致心理和生理問題，特別影響長期病患者、長者和小孩。



為此，教區全人發展委員會與關注劏房團體10月12日舉辦「取締劏房方案」論壇，提出取締劏房方案。主要建議計有：增設市區安置單位，論壇強調單靠現行的安置政策無法有效解決劏房問題，建議政府應增設市區安置單位，以滿足受影響居民的基本居住需求，確保他們能有安全和穩定的居住環境。



優先處理不合標準劏房，針對存在安全隱患的劏房單位，並舉例今年4月佐敦道華豐大廈大火，造成5死40傷，事件屬冰山一角，過去劏房火警時有發生，呼籲政府應優先進行取締，確保居民不再生活在危險的環境中，例如按樓宇耐火結構、防火措施、通風照明、廚廁的防水及衛生等設定標準，根據有關項目作風險評分，釐處理的優先次序。



制定起始租金政策，為了應對劏房取締後可能出現的租金波動，論壇建議政府設定合理的起始租金標準，以減輕居民的經濟壓力，保障他們的基本生活需求。



其他建議包括定期巡查與支持服務，設立外展支援隊為劏房戶提供賠償、安置、申請津助等支援；恆常現金津貼試行計劃直至相關住戶獲編配公屋為止；定期與持份者會面交流意見等。



為解決這一問題，2024年施政報告提出以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，要求不合標準的劏房改建為「簡樸房」。簡樸房需具備窗戶和獨立廁所，面積至少八平方米，並經專業人士確認，期望此措施改善居民的居住條件。

