挪威36個基督教團體承諾：根據聖經與科學闡述性別、婚姻與兒童權利

挪威的羅馬天主教近日與浸信會、五旬節運動及自由路德宗共同發起，努力澄清基督教在婚姻、「性別多元」和兒童權利方面的立場。



目前，神學上偏向自由派的挪威路德教會（Den Norske Kirke）仍是大多數、名義上的主要宗教，該教會已開始為同性伴侶舉行婚禮，並在連續政府推動的法律下納入LGBTQI神學及性別多樣性政策。



相對而言，持有傳統婚姻和性別觀點的基督教組織（如行動動員、學生運動Laget和挪威路德宗使命）近期聯合教會團體，共同宣示一項立場，這一立場是「基於我們對聖經作為上帝之話的信仰、對生物現實的認識，以及對兒童人權的尊重」。



基督教教義與生物學



這份簡明的文件（點這裡可以下載）強調了聖經教導的核心觀點：「神就照著自己的形象造人......造男造女」婚姻被視為一個神聖的制度，是「結合一男一女的關係」。文件指出，在這種結合之外的性行為，與聖經的創造神學及耶穌的倫理教導相違背。



生物學上確認「只有兩種生物性別」，這一點在「受精時就已確定」。因此，「性別是一個主觀範疇，性別和性取向可以根據感覺或偏好自由選擇的觀念，缺乏生物和科學的基礎」。



保護兒童免受有害觀念的影響



這些基督教組織表示，教導兒童「可能生錯身體」或「性別是'流動的'」的觀念非常有問題，因為這可能導致「困惑、不安全感和不良的生活選擇」。



文件還提到代孕的相關辯論，指出「成年人並無權利擁有孩子」，強調「母親、父親及更廣泛的家庭在孩子的生活中都是不可或缺的」。



儘管如此，簽署者澄清：「無論孩子的受孕方式如何，他們都是同樣珍貴、同樣被上帝所愛的。」



邀請進行尊重的辯論



這些組織和教會表示：「我們希望以尊重和友好的方式對待所有人--'唯用愛心說誠實話'（以弗所書 4:15）。但即使面對政治壓力或社會潮流，我們也不會妥協於聖經真理。」



他們呼籲對於婚姻、性別和兒童權利持不同看法的人，仍能「以尊重和友好相遇」。他們補充道：「在任何情況下，我們都拒絕一切形式的欺凌、排斥、操縱、脅迫、騷擾和仇恨。」



世俗社會中的政府壓力



簽署該文件的基督徒們希望挪威能夠繼續成為「一個民主、多元、開放的社會」，在這裡有空間讓各種信仰以相互尊重為特徵的多樣性存在。人權如「言論和良知自由以及宗教自由」是至關重要的。



簽署者特別針對政治權力發表看法。他們認為，公共當局和政府機構若試圖施壓公民和組織適應性別、性取向及婚姻的「酷兒理論」，便是超越了他們的授權和權力。「政府這樣的行為侵犯了宗教自由和良知自由，並影響了父母的權利。」



挪威政府的平等部長Lubna Jaffery對此聲明表示，一些觀點令人震驚。據CNE News及報紙Vart Land報導，她暗示「酷兒基督徒」在這些組織中可能不會感到特別受歡迎，並聲稱挪威社會已經超越了這類辯論。



至此，支持挪威「性別和性取向多樣性」聯合基督教宣言的教會宗派和組織名單已經公布。（资料来源：Evagelical Focus）

