一位福音派牧師對洛桑大會的反思（上）

葛培理（Billy Graham）和約翰·斯托特（John Stott）會感到驚訝。1974年，他們勉強召開了第一次洛桑大會--這是一個在瑞士洛桑舉行的以西方男性為主導的宣教會議。雖然這次聚會帶來了許多積極的成果，但最持久的影響來自於拉爾夫·溫特（Ralph Winter）所發表的一篇論文，該論文重新定義了宣教策略，圍繞著接觸未得之民的概念。



時間快進五十年，到2024年，來自200多個國家的5000多名男女聚集在韓國首爾，參加第四屆洛桑大會。



那些深入的對話和經歷，每一天都讓我感到沉默和震驚，情緒耗盡。我經常在震驚中漫步回到我的酒店房間。



韓國教會的接待工作無可挑剔。這可能是我參加過的行政方面最複雜的會議之一。



尋找場地、滿足5000人需求、提供餐食、組織住宿以及處理文化差異--例如決定誰上台、誰應該受到榮譽，以及大家坐在哪裡--看起來簡直是一項不可能完成的任務。



還有籌集來的數百萬美元的資金，幫助來自世界各地的人參加大會。洛桑的領導層和服務我們的韓國基督徒們，將這一切執行得出色而優雅，他們值得高度讚揚。



天堂的滋味



我怎麼可能描述與來自200個國家的5000人一起唱歌的感受？我做不到。這是一種天堂的滋味。我是否還能以同樣的方式朗誦"聖徒的交通"這句話？可能不會了。



教會是如此多樣而美麗。這也是為什麼我花了一段時間來整理和寫下我對大會的想法--我實在是被淹沒了。



有一個晚上，參加者上台舉著世界上50個最受迫害國家的名字的標牌。隨著每一個名字被朗讀出來，有人用母語禱告說："主啊，憐憫___。"房間裡充滿了合一的代禱，我被這一刻的沉重感所打動，幾乎無法開口。



許多人已經發表了看法，並在會後展開了辯論。讓我給你概述一下所發生的事情。



讓教會一起宣揚和展示基督



大會的主題是"讓教會一起宣揚和展示基督"。



大型小組會議以talk-show的形式進行，包括較長的演講、針對特定議題的短講，以及由韓國音樂家和蓋蒂樂隊（包括蓋蒂的女兒們）領導的敬拜。



每一天都有特定的主題，從受迫害的教會到聖靈的賦權，再到工作場所的基督徒。每位參會者坐在一個桌子旁，在講者分享後，小組一起討論內容。合作被多次强调。我想很多新的倡議將會在非正式的對話中形成。



在我的桌子旁，我遇到了一位神學院院長、一位日本教授、一位印尼醫生、一位在英格蘭鄉村服務的肯尼亞牧師，以及一位與高風險兒童工作的蒙古女性。



下午有多個分組會議，涵蓋各種主題。從創造照護到人類性別，話題的多樣性讓人印象深刻。



我擔任了一個名為"移動中的人"的會議的小组領導，下午我們探討了再全球前所未有的移民背景下，教會使命所面臨的問題。



為了讓你感受到這些對話的內容，有一天我們討論了韓國教會應該如何應對預計到2050年國家人口將減少一半的情況。為了維持當前的經濟，韓國將需要3000萬名移民。這應該如何影響教會的使命？這將如何改變成為韓國人的意義？



在神學差異中導航



與全球教會的聚會考驗著保羅在羅馬書14章14節的勸告："我憑著主耶穌確知深信 ...然而..."全世界的教會是如此多樣。



要有意義地參與，需要我們保持靈活--而他人也需對我們保持靈活。我們必須傾聽，這樣做的過程中，我們可能會意識到自己深信不疑的信念也存在一些盲點。



當你第一次遇見人時，感受到的團結感是很"肤浅"的。然而，隨著一周的推進，我們基督賦予的團結遭受了考驗。每當你深入合作，衝突就不可避免。這不是問題，而是現實。



大會的每個部分都让人感覺到深思熟慮，從倒數計時鐘引導講者下台，到敬拜時的燈光效果，讓我幾乎無法看清（我只能說，我老了）。



戲劇團的加入、韓國團隊的歌曲選擇（從2000年代初的《Passion》歌曲到《Oceans》），以及講者的選擇--所有這些都傳達了深思熟慮的優先事項。



每位講者都帶來了他們自己的神學信念，正如在討論複雜主題的聚會中所預期的，有些深深引起共鳴，而另一些則讓我感到不適。



莎拉·布雷烏爾（Sarah Breuel）主持了一個引導悔改的時間。我對這樣的事情總是感到不安，因為它通常感覺很矯揉造作。然而這次卻不是。她呼籲每個大洲參與全球宣教。她警告北美教會，不要因為認為我們的宣教運動只是殖民的產物而失去對宣教的勇氣。



這讓我想起，美國人喜歡自我批評，而在這樣做的過程中，往往就滑向了成為無效的基督大使。



在專注於受迫害教會的一天裡，一位講者分享道："上次來洛桑時，只有我一個人來自伊朗。當我回去後，他們因為我的基督教信仰逮捕了我，並將我關押了五年。"



然後，他面帶微笑地說："希望這次會議後不會再發生這種情況。"我無言以對。



來自埃及的拉梅茲·阿塔拉（Ramez Atallah）參加了1974年第一次洛桑大會。帶著淚水，他講述了一個關於一位謙卑的非洲人的強大故事，他每晚都與他一起禱告。



那個人只是自我介紹為"非洲的一位牧師"。後來他才發現，這位牧師是肯尼亞的宗主教費斯托·奧朗（Festo Olang）--一位在聖經翻譯工作中扮演關鍵角色並引導肯尼亞教會經歷顯著增長的領袖。這是一個謙卑的教訓。



我們還了解到，歷史上第一次，四個主要聖經機構的領導層--SIL國際、聯合聖經協會、威克里夫全球聯盟以及《世界的聖經》--均由來自非洲大陸的個人領導。



這一前所未有的變化反映了全球教會在聖經翻譯中的所有權和領導地位日益增強。例如，馬達加斯加的FJKM教會動員了300名志願者，將聖經從國家馬達加斯加語翻譯成多種當地語言。



作為這一草根運動的成果，四部新約翻譯在短短五年內完成，還有四部正在進行中。



來自巴西的宣教士和神學家羅納爾多·利多里奧（Ronaldo Lidório）關於未得之民的信息對我個人影響深遠。我向您推薦這篇講道。



一位福音派牧師對洛桑大會的反思（下）



资料来源：Evagelical Focus



关于作者：戴倫·卡爾森（Darren Carlson）（三一福音神學院醫學博士、神學碩士；倫敦神學院博士）是美國蒙大拿州博茲曼救贖主教會的带领牧師。他是國際領袖培訓組織的創辦人，也是電影《耶穌在雅典》的製片人。

