「研經培靈會」以《以西結書》揭示俄羅斯與列國的預言

由大洛杉磯華人教會同工聯會主辦的「2024南加州華人教會聯合研經培靈會」將於本週五（25日）正式展開。此次會議將由區應毓牧師帶領，透過研讀《以西結書》，深入探討主再來的末後日子，特別針對俄羅斯與列國的預言進行解釋。



本屆研經培靈會的主題為「以西結書：審判與復興」。加拿大華人神學院退休院長區應毓牧師將帶領與會者，通過《以西結書》深入了解耶和華神在歷史與人生中的作為，從神榮耀寶座的視角認識神公義與慈愛的屬性。



區牧師強調，《以西結書》全書的核心圍繞著「審判與復興」的主題，並藉此闡明神對祂子民和列國的公義要求。審判並非神的終極目的，祂的心意是在審判之後帶來復興，讓人從中經歷祂的恩典與拯救。



在解讀經文時，區牧師將努力將經文與當代生活相結合，並探討主再來與末日預言中的關鍵經文，尤其是對俄羅斯與列國的預言，嘗試提供一個合理的詮釋。



大洛杉磯華人教會同工聯會總幹事陳以諾牧師鼓勵信徒踴躍參加此次研經培靈會，通過《以西結書》中的先知預言，提醒教會並啟迪信徒靈性上的成長與成熟。



區應毓牧師現任城北華人基督教會顧問牧師，曾任國際教育協會主任，SEND國際宣教士，德州達城中華基督徒恩友堂及多倫多城北華人宣導會主任牧師、加拿大華人神學院院長、菲律賓聖經神學院院長。他著作等身，出版了近二十本神學、基督教教育及聖經注釋書籍。



2024南加州華人教會聯合研經培靈會詳情：

