崛起的非洲基督徒：全球信仰版图的重心转移





非洲和亞洲的基督教增長勢頭尤其強勁，特別是非洲，目前已擁有超過7.34億基督徒，這一數字涵蓋了天主教、基督新教和東正教的信徒。在全球信仰版圖逐漸轉移的背景下，非洲正成為基督教發展的新興力量，引發世界範圍內的關注。



普立茲新聞獎經常表彰以視覺記錄世界的攝影師，今年的入選作品之一，聚焦非洲的年輕世代及其所面臨的社會變革，不僅彰顯了非洲崛起為全球重要力量的現實，也反映了當地基督教的迅速發展。非洲如今擁有超過7.34億基督徒，這個數字顯示了非洲在全球基督教中的核心地位。



非洲基督教的崛起



基督教在非洲的增長極其迅速，尤其是在撒哈拉以南非洲的地區。根據《世界基督教百科全書》的統計，1970年時，撒哈拉以南非洲約有2千萬五旬節派基督徒，而如今這個數字已經增至2.3億。此外，在非洲國家，如奈及利亞，約90%的成年人每週參加宗教活動，顯示出當地基督徒的宗教熱情與參與度。



根據全球福音運動洛桑會議的報告，過去50年，福音已傳到非洲逾9千個未得之民群體。這一現象不僅僅改變了非洲自身的宗教結構，也使得非洲成為全球宣教的重要一環。文章中還強調了非洲本地信徒準備成為宣教前線的迫切性。



未來的世界力量



到2050年，非洲人口預期將超過25億，並且年輕人口將佔全球青年人口的35%。這意味著，非洲年輕世代不僅在文化、音樂、宗教信仰等領域具有影響力，還將成為全球經濟體系中的重要消費者和市場。隨著這個龐大人口的崛起，非洲基督教的力量將會進一步增強，並且深刻影響全球教會格局。



非洲的基督教崛起不僅是一種宗教現象，也顯示了它在全球南方（Global South）範疇內的重要性。如今，全球南方已經成為基督教的重心，這裡包括了非洲、亞洲和拉丁美洲。全球南方基督徒的比例日益增加，使得基督教的未來似乎將與這些地區的發展緊密相關。

