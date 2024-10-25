京都基督教青年會舉辦訓練營 化解教會少子化的困境





京都基督教青年會（YMCA）於9月15至16日在靜修中心舉辦訓練營，吸引來自京都、滋賀、奈良7間教會的小學生及導師約30人參加，活動旨在為教會界應對少子化問題注入新力量。



此次活動的主辦者京都YMCA事務部長藤尾実表示，隨著少子老化及新冠疫情的影響，經營教會學校的教會數量逐年減少，許多教會因資源匱乏難以舉辦教會學校的夏令營。透過這次跨宗派的夏令營活動，孩子們能在一起聚會、交流和祈禱，對於培養未來的信仰接班人具有深遠意義。



藤尾強調，YMCA的參與不僅在於協助活動，更是建立與教會及神學院學生的聯繫，增加在解決地方問題上的同工人數，同時也能強化YMCA的基督教資源。身為跨宗派的國際組織，YMCA目標是在少子化及人口老化的日本基督教圈中充當橋梁，增強教會和基督徒的連結。



為了營造一個真正的「教會營地」氛圍，各教會派出牧師和信徒領袖教導孩子們敬拜及愛人如己的道理，京都YMCA則提供場地和營地資源，利用青年會的專業，協助教會重啟這一項傳統挑戰。



日本基督教團桂教會牧師熊谷沙蘭在營會上表示：「只有當孩子們在快樂中探索，才能發現信仰的意義。」活動吸引了包括非基督徒在內的多位參加者。營會隊長中川陽向汰（龍谷大學文學院臨床心理學系三年級學生）分享道：「這是我第八次參加YMCA營會，能夠以多種方式與人交流非常難得，這次活動順利結束沒有任何意外，讓我感到欣慰。」



談及營會中的特別亮點時，中川陽向汰補充：「在這裡我們有祈禱和敬拜時間，這在其他營地不常見。一起反思每天的體驗、關心彼此，並透過感官在大自然中享受快樂，真的是非常棒。我希望有更多孩子能加入。」



活動結束後，主辦方收到了許多家長和孩子的來信，表示他們不僅玩得愉快，還交到了好朋友，期待下次活動的舉辦。對於教會重視的「教會營地」概念，即使在當今社會也依然充滿吸引力與價值。



在少子化和人口老化的社會趨勢下，部分人可能會擔心教會難以單獨舉辦營會活動。不僅是教會營地，市集等設施也面臨著類似挑戰，這些活動需要與鄰近教會及YMCA合作來完成。



藤尾実表示：「希望下一次的營會能吸引更多宗派的參與，除了這次的日本基督教團和聖公會外，也期待其他教會加入。」他期望未來的營會能讓孩子和大人們都能有交流的機會，共同促進信仰的傳承和聯繫。



主辦單位表示，此次訓練營不僅促進了教會間的合作與交流，還讓孩子們在大自然中學習和成長，同時保留了教會珍視的傳統與團契精神。

