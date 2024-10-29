柳溪教會在聚會中邀請信徒為下一任總統祈禱並填寫祈禱卡









在剛剛過去的主日，美國柳溪教會在禮拜中邀請信徒「為下一任總統祈禱」，教會不僅表達了對即將到來的選舉的關注，也強調了信徒在此過程中應扮演的角色，以及為國家領導人獻上祈禱的重要性。



教會的開場祈禱



禮拜由教會牧師Shawn Williams引導，首先進行了一段簡短的開場祈禱，祈求神的引導和智慧。在牧師的帶領下，信徒們共同恳求上帝賜予即將當選的總統智慧與勇氣，能夠以公正與慈愛來領導國家。牧師提醒大家，無論選舉結果如何，信徒們的責任是保持謙卑、祈禱與積極參與，而不是陷入政治對立與仇恨之中。



聖經中的榜樣



在講道環節，Shawn Williams牧師引用了聖經中的故事，特別是大衛王和亞比蓋爾的故事，以此作為現代信徒如何在衝突中追求和平的榜樣。牧師詳細闡述了亞比蓋爾的智慧和勇氣，她在面對大衛的憤怒時，以非暴力的方式成功化解了危機，維護了家庭的安全。牧師強調，亞比蓋爾不僅是個和平使者，更是推動生命繁榮的角色，教導信徒在面對衝突時應學習如何用愛與智慧來解決問題。



牧師說：「亞比蓋爾並不是一個戰士，也不是一個逃避者，而是一個真正願意進入衝突並追求和平的人。」他呼籲信徒在面對社會分裂和政治紛争時，效仿亞比蓋爾，以非暴力的方式促進和解。



達里爾·戴維斯的故事



在講道中，Shawn Williams牧師還分享了爵士音樂家達里爾·戴維斯（Daryl Davis）的真實故事。達里爾與三K黨的成員建立聯繫，通過對話與理解，促使200名成員放棄極端信仰。牧師提到，戴維斯與一個三K黨領導者的對話中，運用了理性的反駁，使對方開始反思自己的信念。這樣的故事讓信徒們看到，面對仇恨與偏見，基督徒仍然可以通過理解和愛來實現改變。



「戴維斯並不是在與這些人對抗，而是在尋求對話與理解，成為和平的使者。」牧師總結道。



祈禱與回應



禮拜的高潮部分是為下一任總統的祈禱，信徒們被邀請在教堂中填寫祈禱卡，表達對未來領導者的祝福和期許。一位高中生的祈禱引起了大家的關注：「親愛的總統，您被信任並且被愛，去做正確的事，不僅僅是被美國人民，還有上帝。」這一簡單而真誠的祈禱傳遞了信徒們對未來的希望與信心。



牧師鼓勵大家在填寫祈禱卡時，真誠地向上帝傾訴自己的心聲。他表示：「成千上萬人的集體祈禱，或許，神可能會在下一任領導者的心中做些特別的事情。」



聖餐的象徵意義



禮拜結束時，信徒們一同參與聖餐，牧師指出，聖餐不僅是紀念耶穌基督的犧牲，更是對信徒們彼此團結的召喚。他強調，耶穌作為和平的使者，願意為我們所有的罪承擔責任，使我們能與上帝和好。通過這一儀式，信徒們不僅回顧了自己的信仰，也更堅定了作為和平使者的決心。



Shawn Williams牧師在結束時說：「我們在這裡是因為謙卑地站立在上帝面前，感謝祂所做的一切。願我們在未來的日子裡，繼續以和平的心態與態度回應上帝的呼召。」

