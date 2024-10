氣候和政治兩極化：ACT聯盟大會呼籲人類懺悔

第4屆ACT聯盟大會(ACT Alliance General Assembly 2024)於10月28日至11月1日在印尼日惹市舉行,主題為「希望在行動:共同追求正義」(Hope in Action: Together for Justice)。大會聚焦氣候變遷與政治兩極化問題,強調人類因持續的自私與貪婪需懺悔,吸引來自全球約300名代表參加。



開幕儀式中,ACT聯盟主席及印尼和各地區代表先後致辭,並由印尼教會表演去殖民化歷史。印尼教會聯合會秘書長、普世教會協會秘書長、ACT聯盟秘書長及基督教公共衛生基金會(Ykkum)等代表發表聲明,探討衝突增加對全球生命的衝擊。



普世教協:氣候劇變與物種消失,呼籲人類懺悔



普世教會協會秘書長傑瑞‧皮萊(Jerry Pillay)牧師博士在致辭中回顧了ACT聯盟與該會多年來的合作歷史。他表示:「我們的合作在過去十年已經成熟,並在疫情和全球兩極化中加深聯繫,彼此配合,為有需要的人提供服務,同時也推動改變壓迫體系。」皮萊強調,仁慈與正義須並行,並指出應感激上帝,表達共同信仰的力量。



皮萊還談及氣候急劇變遷為當前迫切議題之一,並呼籲立即行動:「當我們目睹極端天氣事件的頻率和破壞力增加,及物種加速消失時,必須立即採取行動!」他警告,氣溫升高恐導致地球一半物種滅絕,並呼籲人類反思自私、貪婪、否認及冷漠行為,以防威脅所有生命的延續。他期望大會成員透過對話激勵彼此,強化ACT聯盟使命,共同應對這些挑戰。



普世主義與宗派合作,應對當前局勢



基督教公共衛生基金會(Ykkum)董事會副主席普拉莫諾(Peni Pramono)則回顧了ACT聯盟自2010年以來的進展:「自坦桑尼亞阿魯沙首屆大會以來,我們奠定了全球戰略計劃的基礎,取得了顯著成效。」他強調合作的重要性:「我們在此重申普世主義與宗派間的合作原則,見證多樣性中的團結力量;當前更須築橋,而非築牆。」



ACT聯盟成立於2010年1月1日,為一個基督信仰為基礎的新教與東正教教會及相關組織的全球聯盟,涵蓋120多個國家、140多名成員,致力於人道援助、性別與氣候正義倡議、移民及和平等議題,支持當地社區,努力帶來積極且持久的改變。



