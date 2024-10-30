氣候和政治兩極化：ACT聯盟大會呼籲人類懺悔

第4屆ACT聯盟大會（ACT Alliance General Assembly 2024）於10月28日至11月1日在印尼日惹市舉行，主題為「希望在行動：共同追求正義」（Hope in Action: Together for Justice）。大會聚焦氣候變遷與政治兩極化問題，強調人類因持續的自私與貪婪需懺悔，吸引來自全球約300名代表參加。



開幕儀式中，ACT聯盟主席及印尼和各地區代表先後致辭，並由印尼教會表演去殖民化歷史。印尼教會聯合會秘書長、普世教會協會秘書長、ACT聯盟秘書長及基督教公共衛生基金會（Ykkum）等代表發表聲明，探討衝突增加對全球生命的衝擊。



普世教協：氣候劇變與物種消失，呼籲人類懺悔



普世教會協會秘書長傑瑞‧皮萊（Jerry Pillay）牧師博士在致辭中回顧了ACT聯盟與該會多年來的合作歷史。他表示：「我們的合作在過去十年已經成熟，並在疫情和全球兩極化中加深聯繫，彼此配合，為有需要的人提供服務，同時也推動改變壓迫體系。」皮萊強調，仁慈與正義須並行，並指出應感激上帝，表達共同信仰的力量。



皮萊還談及氣候急劇變遷為當前迫切議題之一，並呼籲立即行動：「當我們目睹極端天氣事件的頻率和破壞力增加，及物種加速消失時，必須立即採取行動！」他警告，氣溫升高恐導致地球一半物種滅絕，並呼籲人類反思自私、貪婪、否認及冷漠行為，以防威脅所有生命的延續。他期望大會成員透過對話激勵彼此，強化ACT聯盟使命，共同應對這些挑戰。



普世主義與宗派合作，應對當前局勢



基督教公共衛生基金會（Ykkum）董事會副主席普拉莫諾（Peni Pramono）則回顧了ACT聯盟自2010年以來的進展：「自坦桑尼亞阿魯沙首屆大會以來，我們奠定了全球戰略計劃的基礎，取得了顯著成效。」他強調合作的重要性：「我們在此重申普世主義與宗派間的合作原則，見證多樣性中的團結力量；當前更須築橋，而非築牆。」



ACT聯盟成立於2010年1月1日，為一個基督信仰為基礎的新教與東正教教會及相關組織的全球聯盟，涵蓋120多個國家、140多名成員，致力於人道援助、性別與氣候正義倡議、移民及和平等議題，支持當地社區，努力帶來積極且持久的改變。



除了ACT聯盟大會外，年內還將舉行相關的國際會議，包括：

