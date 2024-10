美七位信仰領袖就關於2024大選為基督徒提供指引

許多基督徒認為,2024年總統選舉是他們一生中國家歷史上最激烈、變化最多的選舉。選擇支持的候選人,以及可能在選後引發的暴力威脅,使許多美國人感到恐懼。



以下是Crosswalk网站筛选的来自7位信仰領袖的观点,他们针对基督徒如何在2024年總統選舉中持守內心的平安並選擇合適的候選人提出了建議。



1 勞格里牧師



丰收教会(Harvest Christian Fellowship)主任牧師勞格里(Greg Laurie)在他的Facebook頁面發布了一段視頻,分享了他對2024年選舉的看法。



「......投票是特權,也是一種責任,每位基督徒都應該投票,」他說。



「有人會說要跟隨你的良心投票......這取決於你的良心。我會說,儘可能根據聖經世界觀投票,這才是重點。」



勞格里牧師接著提到:「我不是為了個人特質而投票,而是為政策而投。我並不打算選一位彌賽亞,因為我已經有一位了。所以這是關於議題的問題。」



他鼓勵會眾選擇兩位主要候選人之一,說道:「從歷史上來看,讓我說一句,上帝曾使用有缺陷的人來實現祂的旨意。」



2 戴夫·拉姆齊



基督徒財務專家、Ramsey Solutions公司創始人兼首席執行官戴夫·拉姆齊(Dave Ramsey)在近期的節目中指出,基督徒要記住:「......你並不是在為救世主投票。如果是這樣的話,這兩位[總統候選人]都不合格。你甚至不是在為一位牧師投票。如果是這樣的話,他們兩位也不合格。你家裡的情況比白宮裡的情況對你的成功影響更大,但白宮的情況確實會影響你的生活。因此,因為厭惡而完全不投票,這是一個錯誤的決策模式。」



他進一步建議,基督徒應列出8-10個他們最關注的議題,並選擇那位在這些議題上最接近自己立場的候選人。雖然不大可能有候選人能完全符合,但其中一位一定會比另一位更接近。



3 珍·韓森·霍伊特



Aglow International事工的珍·韓森·霍伊特(Jane Hansen Hoyt)呼籲所有基督徒在即將到來的總統選舉中花時間禁食祈禱。在一份聲明中,她表示:「......這是我們一生中最關鍵的選舉之一,國家的未來真正岌岌可危。讓我們一起迫切祈禱!」



她還發佈了一段短視頻,承認「......任何一個政黨的訊息都可能非常強烈,可能會引起分裂,並導致內心缺乏平安,甚至引發焦慮。」她鼓勵基督徒為當權者祈禱(提摩太前書2:1-4),並提醒大家,「......我們的言論自由、傳播福音的自由以及基督教信仰的力量,取決於國家擁有合適的政府,並賦予言論自由,讓我們的信息得以有效傳遞。」



4 史蒂文·安德魯牧師



美國基督教派(American Christian Denomination)牧師史蒂文·安德魯(Steven Andrew)呼籲全國的基督徒為即將到來的選舉和美國的未來禁食祈禱,祈求上帝的「神聖干預」。



「現在是教會崛起的時刻,我們可以在國家未來為上帝做出顯著的影響,」安德魯在接受《基督教新聞網》採訪時表示。



5 憲法警長與治安官協會(CSPOA)



由亞利桑那州格雷厄姆縣前治安官理查德·麥克(Richard Mack)創立的CSPOA發佈了一份聲明,呼應美國邊境的「國家危機」,提及有犯罪意圖的非法移民群體已被允許進入美國。據《基督教新聞網》報導,CSPOA呼籲各州州長、總檢察長及各地治安官加強努力,「展開全面調查」,揭露那些允許有犯罪背景的非法移民進入美國的人,並揭示其背後的動機。



6 勞倫·庫利



信仰與文化研究所(Institute for Faith and Culture,IFC)執行總監勞倫·庫利(Lauren Cooley)與Rasmussen Reports合作進行了一項民意調查。該調查涉及2024年選舉中基督徒選民的候選人選擇、基督徒選民的投票參與度,以及基督徒選民是否認為祈禱能影響選舉結果,據Businesswire報導。



她說:「選舉季是基督徒反思信仰如何影響其公民行動及投票選擇的時刻。」她指出:「距離11月5日僅剩幾天,這項調查為這一時刻提供了一個快照,提供了基督徒當下的想法以及他們將如何影響這次選舉的重要洞見。如今看來,基督徒選民已開始積極投票,並準備在投票箱前表達意見。」



截至10月,77%的認同為福音派基督徒的選民表示他們已投票或計劃投票。至於未計劃投票的福音派基督徒,有7%認為自己沒有資格,10%表示無法投票。



當被問及是否認為祈禱能改變選舉結果時,73%的福音派基督徒表示他們相信祈禱的力量。



7 約翰·斯通斯特里特



Chuck Colson基督教世界觀中心(Chuck Colson Center for Christian Worldview)執行總監、節目《Breakpoint》聯合主持人約翰·斯通斯特里特(John Stonestreet)曾在Focus on the Family節目中討論了投票的重要性。雖然這段採訪來自2016年10月,但他所表達的觀點今天依然具有同樣的價值。



主持人吉姆·戴利(Jim Daily)詢問斯通斯特里特對那些對投票過程感到失望、不願參與的人有何建議。



斯通斯特里特說:「首先,聖經說如果我們能行善,就應當行善。而因為我們生活在這個國家,我們有這個特權,也有投票的能力。儘管有時候我們對前方的選擇不滿意。如今我也在這種情況下,看看前面的選擇,我會想:'這真是我們能有的最好選擇嗎?'但你知道嗎?我們知道政治基本上是文化的產物。我們現在看到的現象反映出我們文化的現狀。」(资料来源:Crosswalk)