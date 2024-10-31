美国超過半數牧師表示支持川普 四分之一拒绝公開表態

幾乎所有牧師表示他們計劃在2024年總統選舉中投票，但四分之一的人拒絕透露他們將投票給誰。



與其他美國人一樣，牧師們也在決定11月選舉中將投票給誰。然而，與往屆選舉相比，他們對於公開表態顯得更加猶豫。



根據Lifeway Research於2024年8月8日至9月3日的研究，幾乎所有美國新教牧師（97%）表示計劃在2024年總統選舉中投票。然而，近四分之一（23%）拒絕回答他們將投票給誰。相較於2020年（4%）和2016年（3%），這一數字顯著增加。



儘管如此，在計劃投票且表示偏好的牧師中，50%表示支持前總統川普，四分之一（24%）支持副總統賀錦麗，23%尚未決定。沒有第三方候選人獲得超過1%的支持。



Lifeway Research執行董事史考特·麥康奈爾（Scott McConnell）表示：「我們詢問牧師們對許多當前文化議題的看法，他們通常願意表達意見。然而，越來越多的牧師不願透露投票意圖，顯示出政治話題在某些教會中變得多麼敏感或具有分歧性。」



2024年的投票偏好與2020年選舉前夕相似，當時53%的美國新教牧師表示計劃投票給川普，21%支持拜登，22%未決定。2016年9月，有40%的牧師尚未決定，而32%支持川普，19%計劃投給希拉里。



根據Pew Research的研究，目前牧師比其會眾更少堅定支持任何一位主要候選人。大約五分之三的美國新教徒（61%）表示，如果今天進行選舉，他們會投票或傾向於投票給川普，而37%會選擇賀錦麗。



自稱為福音派的牧師更有可能投票給川普（61%），而一半的主流新教牧師（50%）表示支持賀錦麗。非裔美國牧師中，71%表示計劃投票給賀錦麗，而只有5%支持川普。45歲以下的牧師中，支持川普的比例最低（41%）。



按教派劃分，五旬節派（65%）、浸信會（64%）、無宗派（64%）、復興運動（55%）和路德宗（48%）的牧師中，支持川普的比例較高，而循道宗（52%）和長老宗/改革宗（44%）的牧師更傾向支持賀錦麗。



美國新教牧師中，一半（50%）表示他們是共和黨的登記成員或認同自己屬於共和黨。五分之一（18%）是民主黨人，25%表示自己是獨立選民。



福音派牧師比主流新教牧師更可能是共和黨人（64%對比30%），而主流新教牧師更可能是民主黨人（35%對比8%）。具體來說，浸信會（67%）、五旬節派（67%）、無宗派（67%）和復興運動的牧師（57%）中，認同自己是共和黨人的比例最高。循道宗（36%）、長老宗/改革宗（36%）和路德宗牧師（25%）中，認同自己是民主黨人的比例最高。



在共和黨牧師中，78%支持川普。在民主黨牧師中，85%支持賀錦麗。



麥康奈爾表示：「在牧師的各種特徵中，政治黨派偏好最能預測他們的投票意圖。教派群體往往在政治上有傾向，但牧師們必須與許多持不同政治觀點的同工一起事奉。這在他們的會眾中也同樣存在。在越來越不容忍不同政治觀點的文化中，牧師們帶領著追求信仰團結的教會。」



重要議題



在11項特徵中，超過半數的牧師表示有10項是他們決定投票的重要考量。大約五分之四的牧師認為以下特徵是重要的：具備維護國家安全的能力（85%）、保障宗教自由的能力（84%）、對外交政策的立場（83%）、改善經濟的能力（83%）、對移民的立場（81%）、對墮胎的立場（80%），以及個人品格（79%）。四分之三（75%）的牧師認為最高法院提名人的可能性也很重要。大約七成的牧師尋求能處理種族不公的能力（71%），以及對政府規模與角色的立場（70%）。較少牧師（38%）表示應對氣候變遷的能力是投票時的重要因素。



在必須選擇最重要因素的情況下，24%的牧師表示是個人品格，18%是候選人對墮胎的立場，16%是保障宗教自由的能力，12%是改善經濟的能力。其他議題中，每項都只有4%或更少的牧師將其列為首要優先考量。



「牧師並非單一議題選民。他們非常關心總統候選人在多個議題上的立場。」麥康奈爾說。「所有可選的特徵都有其道德層面，牧師們對哪項最重要的看法並不一致。」



在支持川普的牧師中，最重要的投票決定因素包括：保障宗教自由的能力（96%）、維護國家安全的能力（95%）、改善經濟的能力（94%）、對墮胎的立場（93%）、對移民的立場（92%），以及對政府規模與角色的立場（89%）。



支持賀錦麗的牧師中，最重要的投票決定因素包括：個人品格（96%）、處理種族不公的能力（92%），以及應對氣候變遷的能力（91%）。



福音派牧師較主流新教牧師更可能表示其主要投票決定因素是候選人的墮胎立場（22%對比12%）。主流新教牧師則比福音派牧師更可能表示其首要考量是候選人的個人品格（35%對比17%）。



計劃投票給川普的牧師中，最重要的優先考量是候選人的墮胎立場（29%）和保障宗教自由的能力（25%）。支持賀錦麗的牧師表示他們最重要的議題是個人品格（58%）。（资料来源：lifeway research）

