全球路德宗慶祝宗教改革 籲無情時代信任恩典力量

昨天(10月31日)是宗教改革紀念日,全球路德宗信徒展開活動。新加坡路德宗教會倡議基督教共融、德國路德宗教會鼓勵會眾,在無情時代信任恩典的力量。



紀念《成義教義聯合聲明》25周年



宗教改革紀念日(Reformation Day)是基督新教路德宗的一個宗教節日,於每年10月31日慶祝紀念馬丁路德(Martin Luther)開啟的基督教宗教改革。1517年10月31日,馬丁路德在德意志的威登堡提出《九十五條論綱》,以此作為學術辯論的起點,反對當時普遍認為透過金錢支付可以獲得罪得赦免的觀點,堅持信仰才是救贖的途徑,這標誌著宗教改革的開始。



1999年10月31日,路德宗和天主教徒在德國奧格斯堡簽署《信義宗教會與天主教會有關稱義/成義教義的聯合聲明》 (Joint Declaration on the Doctrine of Justification, JDDJ),今年亦紀念文件簽署25周年及中文版發布10週年,這份歷史性的協議解決了長達數百年有關救贖作為上帝免費禮物的「基本真理」的爭議和誤解。



新加坡:倡議基督教共融



據世界信義宗聯會(Lutheran World Federation)報導,今年的宗教改革紀念日,世界各地的路德宗教會舉行各式各樣的活動,以肯定路德宗信仰多樣化的傳統。



在亞洲,新加坡路德宗教會的慶祝活動旨在加強基督教共融,包括聖公會、衛理公會、長老會和路德宗信徒。活動包括聯合晚宴,隨後是新加坡路德宗教會的盧元和會督證道,主題是「教會與社會中的女性」,另有多個舞蹈團體的表演的節目。



德國:無情時代信任恩典力量



德國北基興福音路德教會(Nordkirche)在其傳統的改革接待會上,以「共同前行」為主題,邀請天主教會的代表參加。主教克里斯蒂娜·施密特(Kristina Kühnbaum-Schmidt)表示,在這個充滿戰爭、暴力和分裂的世界中,《信義宗教會與天主教會有關稱義/成義教義的聯合聲明》 是和平的象徵,指向了和解的可能性。今天的挑戰是「我們如何能在無情的時代,信任恩典的力量。」



南非:紀念和平解放



以「南方的英雄」為主題,位於南非肯普頓公園的路德會教會(Lutheran Communion in Southern Africa Kempton Park, LUCSA)聚焦於成員教會中的改革者,他們在教會內外產生了重大的神學影響。該會邀請人們在改革日通過臉書直播向已故的德·弗里斯(Rev. Dr. Johannes Lukas de Vries,1939-2001)致敬。他是西南非洲福音路德教會的第一位非白人總裁,提倡黑人神學,致力於和平解放。



阿根廷:傳揚信仰服侍社區



「改革擁抱我們在服務鄰人」是阿根廷福音河岸教會( Evangelical Church of the River Plate, IERP)的阿爾托烏拉圭會眾上周日的主題。地區牧師達里奧·多爾施(Pastor Dario Dorsch)表示,教會服務展示了來自路德宗改革的深刻意義,幫助我們記得我們是自由的,可以服務和愛人。



為了將這一信息付諸實踐,會眾分組討論與社區關懷相關的話題。其中一個小組專注於探訪地區醫院的病人,有教會發起支援住在醫院的貧困人士。另一個小組則支持原住民社區提出「Tape Porá」項目,該項目通過改善基礎設施和提供水電,惠及了16個社區。



當天以「擁抱」結束活動,展示了擁抱作為團結和共融所表達的治療和情感力量,在閉幕禮中,參與者手牽手、分享擁抱並一起背誦主禱文,重申傳揚信仰和服侍社區的承諾。