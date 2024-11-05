20 句經文，助你婚姻成長

婚姻是上帝的恩賜，是一個驚人的祝福。然而，生活中最偉大的禮物往往並未得到應有的珍惜。也許是因為生活繁忙，或者我們變得匆忙和分心。也許是因為我們開始對彼此掉以輕心，或者因為意見不合而讓怨恨持續得比應有的時間更長，生活變得艱難。



祈禱經文和話語並沒有魔法公式，但在祂的真理中有力量，能帶來寬恕、醫治、更新和恢復--無論事情看起來有多糟。祂的觸及是廣大的，祂的愛是巨大的，祂的恩典覆蓋一切。祈禱 + 上帝的話語 = 力量--這是祂施行奇蹟的途徑。以下是 20 篇經文，供你為婚姻祈禱：



1，讚美 - 雅歌 2:16



"我的良人屬我，我也屬他。"--雅歌 2:16



2，信念 - 使徒行傳 16:31



"當信主耶穌，你和你全家必然得救。"--使徒行傳 16:31



3，承諾 - 傳道書 4:12



"人獨自孤單，若有二人，就能抵擋他；三股繩子不容易折斷。"--傳道書 4:12



4，辨別力 - 腓立比書 1:9-10 "我所禱告的，就是要你們的愛心在知識和各樣的見識上多而又多，使你們能分辨是非，做誠實無過的人，直到基督的日子。"--腓立比書 1:9-10



5，鼓勵 - 以弗所書 4:29



"污穢的言語一個也不可出口，惟獨要隨著需要說造就人的好話，叫聽見的人得益處。"--以弗所書 4:29



6，堅韌 - 哥林多前書 13:7-8



"愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；愛是不自誇，不張狂；不做不義的事；不求自己的益處；不輕易發怒；不計算別人的惡；總是包容，總是相信，總是盼望，總是忍耐。愛是永不止息。"--哥林多前書 13:7-8



7，恩惠 - 詩篇 90:17



"願主我們神的恩惠歇息在我們身上，願你堅立我們手所做的功，願你堅立我們手所做的功。"--詩篇 90:17



8，果效 - 加拉太書 5:22-23



"但聖靈所結的果子就是：仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制；這樣的事沒有律法禁止。"--加拉太書 5:22-23



9，慷慨 - 箴言 11:25



"慷慨的人必得豐裕；滋潤人的，必得滋潤。"--箴言 11:25



10，親密 - 哥林多前書 7:5



"夫妻不可彼此虧欠，唯有在情願的時候，暫時分開，專心禱告，然後再來聚會，免得撒但趁著你們無法自制而誘惑你們。"--哥林多前書 7:5



11，善良 - 箴言 31:26



"她開口講智慧，妥善的教訓在她的舌上。"--箴言 31:26



12，和平 - 詩篇 122:7



"願你城牆內有平安..."--詩篇 122:7



13，純潔 - 詩篇 19:14



"願我口中的言語，心中的思念，在你面前蒙悅納，耶和華，我的磐石，我的救贖主！"--詩篇 19:14



14，目的 - 羅馬書 8:28



"我們知道，萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他旨意被召的人。"--羅馬書 8:28



15，僕人心態 - 約書亞記 24:15



"至於我和我的家，我們必定侍奉耶和華。"--約書亞記 24:15



16，順服 - 以弗所書 5:21



"應當存敬畏基督的心，彼此順服。"--以弗所書 5:21



17，感恩 - 帖撒羅尼迦前書 5:17-18



"不住地禱告，凡事謝恩；因為這是神在基督耶穌裡向你們所定的旨意。"--帖撒羅尼迦前書 5:17-18



18，信任 - 約翰一書 4:18



"愛裡沒有懼怕，愛若完全，就把懼怕除去。"--約翰一書 4:18



19，理解 - 彼得前書 3:7



"你們作丈夫的，要按情理和妻子同住，因為她們是弱者的器皿，並要敬重她們..."--彼得前書 3:7



20，價值 - 箴言 31:10



"才德的婦人誰能得著呢？她的價值遠勝過珍珠。"--箴言 31:10 （资料来源：Crosswalk）

