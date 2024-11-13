蘇格蘭教會廢置百座建築物 有報告建議支持移民基督徒群體

一項分析蘇格蘭移民堂會現狀的調查發現，蘇格蘭教會（長老會）擁有數百座建築物未被妥善管理，報告建議教會應開放堂址，支持流散在外的基督徒群體，促進多元文化的基督教夥伴關係。



由布倫丹研究中心（Brendan Research）發表的報告《沒有人民的教會和沒有教會的人民：蘇格蘭的僑民會眾》指出，蘇格蘭教會的事工和使命已陷入困境。自1986年至2016年間，蘇格蘭教會出席率下降了40%，而僑民教會卻成為「宣教成功的典範之一」。調查訪問了66名僑民教會領袖，這些教會雖增長迅速，卻面臨資源短缺和缺乏支持等阻礙。



報告批評蘇格蘭教會未能妥善利用其剩餘空間，建議應以非營利方式支持僑民教會，使其免於高成本壓力。調查指出，這些空間的共享將有助於多元文化的信仰共融，對增長中的僑民教會也是重要的資源。



目前，蘇格蘭共有204間僑民教會，主要分布於城市及經濟困難地區。大多數教會由非洲裔基督徒組成，約四分之三的領袖來自五旬節派背景，他們多數因「神聖召喚」或特定群體需求而建立教會。報告強調，僑民教會面臨的主要挑戰是缺乏合適的敬拜場所。28%的僑民教會在自購的場所聚會，25%與他人共用空間，42%租用公共場所，並期盼政府及主流教派提供更多支持。



報告進一步指出，歧視和種族主義也是僑民教會的重大挑戰。布倫丹研究中心呼籲蘇格蘭教會接納並重視少數族裔基督徒的信仰貢獻，並遺憾部分白人基督徒未能認同少數族裔基督徒對團契和共同敬拜的渴望。



隨著蘇格蘭教會計劃廢置約30%的教堂，報告建議這些建築物的使用應以滿足社會需求和榮耀上帝為導向。無論是免費開放或以低廉價格出租，這樣的夥伴關係將有助於延續教會在社區的事工，並促進僑民教會和當今世俗蘇格蘭社會之間的合作。

