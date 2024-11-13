掩蓋性侵醜聞 英國聖公會大主教宣布離職

英國聖公會全球領袖、坎特伯里大主教賈斯汀·韋爾比（Justin Welby）於11月12日宣布辭職，並坦承對未能適時處理已故律師約翰·史密斯（John Smyth QC）的性侵案件感到「深深的羞愧」。韋爾比表示，在2013年至2024年間，教會在應對史密斯的性侵指控上存在嚴重失職，他必須承擔「個人和制度性責任」。



史密斯在1970和1980年代對超過100名男孩和年輕男性施以「身體、性、心理和靈性」上的虐待。根據上週發布的《梅金報告》（Makin Report），這名連環性侵犯者的罪行若能在十年前被報告，有可能被及早阻止。報告指出，韋爾比在2013年被告知相關指控後，以為警方已知曉並將妥善處理，但他未能進一步追蹤，錯失了阻止史密斯的機會。



「很明顯，我必須為這段漫長且充滿創傷的時期承擔個人和制度性的責任，」韋爾比在聲明中寫道。他說，近日有包括紐卡斯爾主教海倫-安·哈特利博士（Dr. Helen-Ann Hartley）在內的教會成員呼籲其辭職，這進一步加深了他對英格蘭教會在安全保障上的長期失敗所感的羞愧。韋爾比表示：「近十二年來，我一直在努力推動改善，但由他人來評價成果。」



韋爾比承諾，在他卸任前將會見性侵案件的受害者，並在風險評估完成前，把所有現行的安全保障責任交由他人管理。他強調辭職是為了表明英國聖公會正視改變的必要性，以及致力於建立更安全的教會環境。



此次辭職也恰逢聖公會內部圍繞同性婚姻的接受度持續產生分歧。作為領導全球聖公會的最高權威，韋爾比近年因公開支持同性戀行為而受到部分福音派的批評。聖公會第二高級官員--約克大主教史蒂芬·科特雷爾（Stephen Cottrell）稱韋爾比的辭職為「正確且光榮的決定」。



韋爾比表示，他辭職後的去留時間將取決於教會和英國憲法的相關責任審查，預計選任繼任者的過程將需要至少六個月。根據教會的繼任程序，選舉將由一個包含17人的委員會進行，並需獲得至少三分之二的成員同意。



在聲明的最後，韋爾比請求大家為他的妻子卡羅琳及孩子們禱告。他表示，這一決定是為了聖公會的最佳利益，並祈禱能夠引導教會回到耶穌基督對每個人的愛。他說：「我對耶穌基督--我的救主和神，世人罪與重擔的承擔者，以及每個人希望的源頭--有著最深切的承諾。」(资料来源：Evangelical Focus, Christian Daily Intl)

