前藝人 今傳道：王祖藍定意成為「橋樑」

香港藝人王祖藍近日推出首部福音紀錄片，講述他對年輕人傳福音的思考。



身為知名演員、歌手、主持人，王祖藍以喜劇天賦和多才多藝的表演風格廣受歡迎。他不僅在演藝圈的成就有目共睹，在個人生活中因其對家庭的珍視也深受尊敬。王祖藍還常常分享個人基督教信仰。



看過王祖藍綜藝節目的人都會有這種印象：他總是充滿活力。但王祖藍坦言，自己其實非常傳統，心態也比看起來「更老」。從小，他將舞台視為一片追逐夢想的天地。舞台對他來說不僅是實現價值的地方，更是讓他暫時逃避生活煩惱的避難所。表演的時候，王祖藍能夠短暫拋開生活中的種種壓力，獲得幾分鐘甚至幾個小時的喘息。



1997年，王祖藍接受了基督信仰，2006年開始積極投身布道工作，幾乎每年都會參加海外布道。在他心中，布道的舞台已經成為一個獻祭的地方。「關鍵是，這個祭台祭給誰？」他說，「我的感謝，我的榮耀，都要歸於我天上的兩個爸爸。」每一次站在布道台上，他都覺得自己是一隻羊，帶著謙卑和感恩去宣揚信仰。



王祖藍相信，不同的人之間需要更多的理解，而他想要成為人們之間的一座橋樑。他說道：「很多時候，我們因年紀、背景、職業、想法的不同而產生誤解，這其實是不必要的。」在他看來，橋樑的建立並不需要所有人都變得一樣，而是要找到彼此的長處和不足，互相補足。



在其個人首部福音紀錄片中，王祖藍回憶起童年的一幕：小學時，他曾經看到藝人之家創始人的見證，信仰的種子也撒在他心中。他常回憶起那次見證帶給他的印象。曾經在香港紅館，他也講述自己的見證，想着如果自己布道時也能為人帶去這樣的影響，他會深感不配又無比感動。他說：「如果有一天（我布道），或者有人因為今天的分享被信仰的種子改變了，那就是最感動的事情。」



對於王祖藍而言，這種橋樑的角色是獨一無二的。在工作中四處奔波的他發現，自己比他人更容易將各地的資源、教會聯繫起來。只要一個電話，兩個教會便可以彼此聯通。他說：「我只是希望，能貢獻一點力量，把人們連接在一起，哪怕只是稍微有一點接觸，也總比誤解與隔閡要好。」

