世界福音聯盟首爾舉辦2025大會 引發韓國教界強烈反對

據Christian Daily International報導,第四屆洛桑世界福音大會在韓國仁川結束幾週後,世界福音聯盟(WEA)計劃於2025年10月27日至31日在首爾舉行下一屆大會。但該消息在正式發佈前已遭到多個韓國基督教團體、1000多人聯署反對,並要求暫停相關計劃。



批評者指出,WEA的籌劃過程過於秘密,並未與韓國具代表性的基督教機構進行協商。這些團體擔心,缺乏透明度和共識將導致教會之間的更大分歧。此外韓國教界對WEA某些領導者的神學立場存疑,這些問題需要在大會展開籌備工作前得到解決。



韓國今日基督教 (Christian Today Korea, CT-K)報導,首爾愛的教會(SaRang Church)的資深牧師吳正賢(Junghyun Oh)預計將主導大會的籌備工作,並獲得汝矣島純福音教會的支持。



儘管受到質疑,代表韓國教會的組織委員會仍於11月15日成立,與WEA簽署了一份備忘錄(MOU)。由鄭賢宗牧師和李永勳牧師共同主持,並在首爾汝矣島的CCMM大樓舉行了感恩禮拜,由韓國福音協會(Korea Evangelical Fellowship, KEF)會長林錫淳牧師主持,在反對聲音下啟動2025年WEA首爾大會的籌備工作。







被指為「秘密協商」



官方公告和儀式是在WEA與愛的教會之間歷時數個月的協商後舉行。這個被描述為「秘密協商」的事件據報是由前WEA秘書長以埃弗拉姆·滕德爾(Efraim Tendero)主教和當時的秘書長湯瑪斯·希爾馬克(Thomas Schirrmacher)與李永勳牧師會面,以確認汝矣島純福音教會是否願意主辦WEA大會。據報導,WEA向愛的教會的吳正賢牧師提出請求,希望能到「場地和財務支持」,並收到積極的回應。



然而韓國教內媒體指出,此一切都並未曾與韓國教會的聯合機構共同協商,這違反了WEA的正常程序而被詬病。



作為一個全球性組織,WEA由9個區域和143個國家的福音聯盟組成,此外還有包括國際宗派教會和事工等作為附屬成員。根據WEA章程,「國家會員」通常由一個代表性的「福音聯盟」組成,m而聯盟則由多個宗派、教會或事工組成。個別教會和國家的任何宗派無法直接成為WEA的成員。



在韓國的情況下,韓國基督教協會(CCK)自2009年起成為WEA的會員。幾年後,內部分歧導致產生了韓國教會聯合會(CCIK),該聯合會亦於2022年被正式認可為WEA的會員機構。(正是WEA國家會員機構內部的分裂導致取消了原定於2014年在韓國舉行的WEA大會)此外,韓國福音派聯合會(KEF)也是WEA的長期附屬成員。



然而,今次2025WEA大會在韓國舉行的決策並未與CCK、CCIK或KEF與進行過正式商討,決策者僅限於一些WEA和愛的教會的一些領袖。韓媒認為僭越這些會員機構可能會帶來「強烈反對」。



對WEA領導的質疑



據報導,亦有人認為吳正賢牧師推進舉辦WEA大會的決定有點倉促,因為WEA的領導層仍在爭議性的過渡期,並且對韓國教會預期的財務支持存在疑問。



WEA前秘書長湯瑪斯·希爾馬克於今年3月31日因健康理由辭去秘書長職位後,暫時由國際理事會主席顧威·薩納 (Goodwill Shana)出任WEA的執行主席,但至今WEA尚未宣布會物色新的秘書長。另一方面,據CT-K報導,吳正賢牧師亦預計在愛的教會的任期亦將於2025年大會後一年左右結束。



CT-K亦報導,自從包括湯瑪斯在內的WEA領導者參加了普世教會協會(WCC)2013年在釜山舉行的大會以來,韓國的大多數保守福音教會對WEA的某些傾向——特別自由神學方面——表達了擔憂。除此之外,WEA的執行主席顧威·薩納亦引起韓國教界的擔憂,稱他涉及爭議性的「新使徒改革運動」(New Apostolic Reformation movement, NAR),一個網站narconnections.com顯示他可能為該運動的成員。



愛的教會所屬的韓國基督教長老合同教會(Korean Presbyterian Church HapDong)是根植於長老宗傳統的韓國最大的教派,此前曾批評湯瑪斯和其他WEA領導人有宗教多元主義的傾向,甚至內部提出與WEA的自由主義傾向劃清界線。但為了避免爭端,該教派於2021年通過了一項提案,決定「在WEA的立場變得更清晰之前,暫緩作出決定。」但在韓教內媒體指出,「舉辦WEA大會可能會重新引發該教派內部對WEA的爭議。」



千人登報促擱置WEA大會籌備



11月11日,一群由1,000位牧師、長老和學者組成的團體在韓國教會報紙《國民日報》上刊登了全版廣告,標題為「韓國基督教長老合同教會不能參與WEA理由」(Reasons Why the Korean Presbyterian Church HapDong Cannot Engage with the WEA)。聲明呼籲擱置WEA大會的籌備工作,直至教界解除對WEA的神學及宗教多元主義的擔憂。



這份聲明由韓國基督教長老合同教會所屬的光信神學院(Kwangshin Theological Seminary)領袖撰寫,概述了他們認為WEA與改革宗信仰不相容的種種跡象,包括WEA與天主教教宗及代表自由派的普世教會協會過從甚密,以及與伊斯蘭代表接觸——這些都被視為宗教多元主義的跡象。



《國民日報》刊登聲明後,CCK主席鄭瑞英牧師(Rev. Seo-young Jeong)也公開反對今次WEA大會的決策方式,認為此做法可能會加劇韓國教會之間的分裂。



他說:「當CCK嘗試主辦WEA大會時(2014年),WEA希望能有一個團結的韓國教會,而不是分裂的教會。如今WEA的多元主義傾向更加明顯,以可能加劇內部分歧的方式舉辦大會是不能接受的,我們不能看著分裂加劇而坐視不理。」