特朗普宣布重建美國教育系統 承諾將祈禱重新帶回公立學校

在11月10日的一段視頻中，當選總統特朗普宣布了重建美國教育系統的十項優先事項，其中包括將祈禱重新帶回公立學校，及私立宗教學校能夠獲得納稅人的資金，並承諾尊重父母控制孩子教育的權利。



特朗普政府計劃中的第五項是「將祈禱帶回學校」。



美國最高法院在1962年的《Engle v. Vitale》案件中裁定公立學校的州政府祈禱違憲。在此之前，尤其是在美國南方，許多教師和校長會在早晨帶領祈禱。

自從最高法院判決以來，保守派福音派一直試圖恢復公立學校的祈禱，聲稱祈禱的缺失導致了學生和社會文化的墮落。



「把祈禱從學校中移除，這是美國開始墮落的根源。」華人牧者張伯笠直言十分看好特朗普的十項政策，尤其第五項，「美國今天的墮落，經濟、道德、國家管理，都與此有直接關係。」



「禁止公立學校公開祈禱，違反了聖經的教導。耶穌和保羅都提到，我們要常常祈禱，不住祈禱。」張伯笠引述經文說，「耶穌也說，'讓小孩子到我這裡來，不要禁止他們。'」



美國憲法第一修正案規定政府不能偏袒某一宗教實踐。「強制或甚至允許州政府資助的祈禱進入公立學校......雖然可能實現，但將是一个漫長且曲折的訴訟過程。」Baptist News一篇文章稱，「需要推翻最高法院的先例，這在歷史上極為罕見。直到兩年前，最高法院推翻了《羅伊訴韋德案》，實現了另一個保守派福音派的目標。因此，雖然可能實現，但將是一个漫長且曲折的訴訟過程，最終62年後可能再度回到最高法院。」



「私立宗教學校能夠獲得納稅人的資金」也在特朗普宣布更新美國教育的十項計劃中。這是特朗普為保守派福音派提供的政策。「我們將賦予所有家長選擇其他學校的權利，如果他們願意的話......這就叫做'學校選擇'。」



「'學校選擇'通常是'學券'的代名詞，它允許家長將公立學校的資金轉向私立學校--包括宗教學校，用於支付學費。」Baptist News一篇文章解釋道，「直到目前保守派法官在最高法院獲得多數席位之前，大多數旨在將公款用於私人宗教學校的努力都被法院駁回。」



尊重父母控制孩子教育的權利是特朗普推動教育改革的政策之一。華人牧者張伯笠指出，把教育控制權還給父母，這意味著父母參與孩子的教育，父母有權決定孩子接受的教育。以去年通過的加州AB1955法案為例，小學生和未成年學生可以在家長不知情的前提下接受變性手術，該法案剝奪了家長參與孩子在性別意識成長方面的權利。他認為，這是民主黨左派將覺醒主義帶進校園，以至於同性戀文化在校園得以推廣。







在簡短的視頻中，特朗普介紹了他所稱的「將推動我們偉大學校運動的10個關鍵理念」，這些理念包括：



1, 「我們將尊重父母控制孩子教育的權利。」

2, 「我們將賦予家長和地方學區董事會僱用和獎勳優秀校長和教師的權力，並解雇那些表現不佳的教師。就像在《學徒》節目中一樣，'你被解雇了！'」

3, 「我們將確保課堂不再以政治灌輸為重點，而是專注於教授學生所需的知識和技能：閱讀、寫作、數學、科學、算術及其他真正有用的學科。」

4, 「我們將教育學生熱愛自己的國家，而不是像現在這樣教他們憎恨自己的國家。」

5, 「我們將支持將祈禱帶回學校。」

6, 「我們將確保學校安全、無毒，任何傷害教師或其他學生的學生將立即被開除。」

7, 「我們將賦予所有家長選擇其他學校的權利。這就是學校選擇。」

8, 「我們將確保學生有機會進行基於項目的學習體驗，以幫助他們為課堂外的有意義工作做準備。」

9, 「我們將努力讓所有學生能夠獲得實習和工作經驗，為他們的第一份工作鋪路。他們將非常成功。我希望他們比特朗普更成功。」

10,「我們將確保所有學校提供優質的職業和職業諮詢，以便高中生和大學生可以提前為適合他們天賦的工作和職業做準備。」



在概述了他計劃確保在全國公立學校中實現的10個事項後，特朗普宣布他將「關閉位於華盛頓特區的教育部，並將所有教育工作和需求交還給各州。」他解釋說：「我們希望他們來管理我們孩子的教育，因為他們能做得更好。」



特朗普的十項計劃呼應了「2025計劃（Project 2025）」的一些理念，雖然他在選舉期間曾公開表示過與該計劃保持距離。



「2025計劃」是由傳統基金會（The Heritage Foundation）與100多個保守團體合作發起的，也被稱為總統過渡計劃（Presidential Transition Project）該計劃的成果是一本超過900頁的政策手冊，向下一任共和黨總統提出建議，反映了該智庫「從激進左翼的控制中拯救國家」的目標。



其《領導任務：保守派承諾》於2023年4月發布，是全國400多名學者和政策專家的成果。這本書提出了一系列政策建議，旨在應對國家最深層次的挑戰，使美國重回正軌，其中包括：











確保邊境安全，完成邊境牆建設，並驅逐非法移民

通過增加對聯邦調查局（FBI）和司法部（DOJ）的問責和監督來去武器化聯邦政府

釋放美國能源生產潛力，以降低能源價格

減少政府支出的增長，以降低通貨膨脹

使聯邦官僚更加對民選總統和國會負責

通過將教育控制權和資金從華盛頓的官僚手中直接轉移給家長以及州和地方政府來改善教育

禁止生理男性參加女性體育比賽









這些政策建議旨在解決國家面臨的深層次問題，並推動美國走上正軌。

