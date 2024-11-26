慶祝感恩節 在家庭聚會中的五個祈禱

在這個時節，家庭動態常常是焦慮和壓力的主要來源。擔憂、焦慮和普遍的緊張涵蓋了許多主題和情況，但總的信息是明確的：與家人互動是件艱難的事。進一步說，與人相處是複雜的，關係是混亂的。



幾年前在一次輔導課上，我對一位朋友在最近互動中的冷漠表現感到沮喪。我花了大量時間列舉她的所有錯誤，如何能更好地處理這個情況，然後詳細說明她需要改變的所有方式。我的輔導員看著我說：「嗯，你有兩個選擇。你可以原諒，尋求和解，或者斷絕關係放棄這段友誼。」我說：「什麼？我不想失去我的朋友，我只是希望她按照我的想法行事。」話一出口，我就知道我會做出什麼選擇。



我們中的許多人在面對家人時也有同樣的選擇。我們會選擇去愛那些讓我們發瘋的人，還是完全避開他們？我們從家庭中獲得的好處遠遠超過了負面因素。因此，在我們的關係中，我們接受好壞，並像基督那樣，向他人施予憐憫和恩典。



為家人祈福的禱告

「願耶和華賜福給你，保護你。願耶和華使他的臉光照你，賜恩給你。願耶和華向你仰臉，賜你平安。」--民數記6:24-26



天父，我們在這個節日季節來到你面前，求你讓我們的家人感受到並感激你賜予我們生活中的一切祝福。主啊，我們知道恩典豐富，降臨在義人和不義人身上；我們何等感激你一次又一次向你的創造物施予憐憫和愛。我們祈求我們的聚會充滿和平，因為我們希望一起慶祝你兒子耶穌的恩賜。主啊，幫助我們在聚會中以基督為中心。願我們在與家人共度時光時，準備好我們的心和思想，敬拜、尊崇並記住這個季節的真正意義。我們愛你，主。奉耶穌的名祈求，阿們。



「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神，他在基督裡曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。」--以弗所書1:3



為我們的對話祈禱

「善人從心裡所存的善就發出善來；惡人從心裡所存的惡就發出惡來，因為心裡所充滿的，口裡就說出來。」--路加福音 6:45



天父，我們祈求您不僅幫助我們控制口中的言語，更要讓我們的心渴望在言行中榮耀您。有時，我們想要說最後一句話、大聲辯護或分享未經請求的意見。請在我們的心上設立警衛，在我們的口上設置陷阱，使我們不會成為傷害或痛苦的來源。相反，讓我們的話語如同蜜房的甘甜，使靈魂愉悅，帶來醫治和幫助。



如果情況開始激化，請賜給我們辨別力，不僅在言語上，也在語氣上。當我們應離開餐桌、走出房間或離開聚會時，請讓我們依靠聖靈的提示。如果有不善的話語對我們或關於我們說出，請給我們力量迅速原諒。讓我們知道什麼是值得解決的，什麼是為了家庭的最佳利益而放手的。願我們的話語反映出謙卑的心態。奉耶穌的名，阿們。



「我親愛的弟兄們，這是你們所知道的，但你們各人要快快地聽，慢慢地說，慢慢地動怒。」--雅各書 1:19



和解的禱告

「要以恩慈相待，存憐憫的心，彼此饒恕，正如神在基督裡饒恕了你們一樣。」--以弗所書 4:32



天父，在我們準備這個節日的賓客名單時，我們祈求您幫助我們在關係中尋求和解。請揭示我們心中的苦毒、怨恨和任何阻礙我們與家人共度節日的傷痛。主啊，我們知道有些人在家庭成員手中經歷了難以想像的身心傷害。雖然本不應有人傷害他人，但是任何情況您可以救贖。我們祈求，如果有人因童年創傷而深感痛苦，您會在他們痛苦的心中賜下安慰和平安。



主啊，我們知道您有能力改變人心和思想，我們祈求您柔軟我們的心，使我們能夠原諒並前進。如果我們冒犯了他人，不論是故意還是無意，請促使我們迅速尋求原諒。奉耶穌的名，阿們。



「倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容，彼此饒恕，主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。」--歌羅西書 3:13



展現聖靈果實的禱告

「聖靈所結的果子就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制；這樣的事沒有律法禁止。」--加拉太書 5:22-23



天父，您知道在壓力大、疲憊不堪或緊張高漲時，實踐聖靈的果子並非我們的天性。我們感謝您賜給我們一位幫助者，他不會在我們的軟弱中離開我們，而是通過聖靈的力量幫助我們，賜給我們力量去展現仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔和節制。願我們常常有基督的心態，謙卑並將他人的需求置於自己的需求之前。



能在我們生活中擁有展現這些品質的家人是一份美好的禮物。願我們跟隨他們的榜樣，就如他們跟隨您一樣。如果我們在某一特質上掙扎，讓我們不至於太驕傲而不願請求弟兄姊妹為我們代禱。奉耶穌的名，阿們。



「因為隨從肉體的人體貼肉體的事，隨從聖靈的人體貼聖靈的事。」--羅馬書 8:5



和平的禱告

「又要叫基督的平安在你們心裡作主，你們也為此蒙召，歸為一體，且要存感謝的心。」--歌羅西書 3:15



天父，我們祈求您使我們的心靈和思想安靜，幫助我們在這個節日季節中感受到平安。在接下來的幾周裡，我們將需要做出可能讓我們所愛之人不悅的艱難決定。請在我們計劃中賜下平安，確保我們在行動前先向您禱告。我們知道您是和平的賜予者，幫助我們經歷您安慰的手。



若我們能夠體驗「地上的平安」，那將是何等奇妙，但主啊，我們知道有一天您將使一切更新，不再有痛苦，不再有罪惡，每一滴眼淚都將被擦去。我們期待那天的到來。當我們等待時，讓我們等待得好，將一切榮耀和尊崇歸給您。奉耶穌的名，阿們。



「堅心倚賴你的，你必保守他十分平安，因為他倚靠你。」--以賽亞書 26:3



當您與家人聚會時，我祈求您們的時光充滿喜樂、愛和和平。與我們所愛之人相聚，確實是一份禮物。讓我們都放下分歧、意見和偏好，即使僅僅是幾周、幾小時，甚至幾分鐘。主創造了我們為了群體，不論好壞，計劃讓我們與其他人共同經歷生命。但我們--您和我--都是有缺陷的。我們迫切需要一位救世主來完成我們無法做到的：無罪的生命。因此，在這個節日季節，願我們花時間慶祝並感謝賜予我們一切祝福的上帝，阿們。（资料来源：Cross Walk）

