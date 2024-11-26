古巴基督教領袖譴責政府侵犯宗教自由

古巴基督徒聯盟（ Alliance of Christians in Cuba, ACC）在一份聲明中譴責了該島面臨的政治、社會和經濟危機，以及人權問題。



「作為宗教領袖，我們目睹了這些困難，並努力為老年人、兒童、婦女、男性和因行使權利而受苦的政治犯家庭帶來希望。」63位古巴宗教領袖在聯合聲明中表示。



在第六次全國會議期間，簽署聲明的領袖們強調，他們「憂心忡忡地看到古巴政府拒絕開放行使基本權利的空間，例如結社自由，這限制了教會為最需要幫助的人提供支持和社會援助的能力」。



聲明指出，根据ACC已有記錄,「政府對宗教領袖罰款超過100萬古巴比索（CUP）（約為3,7000 美金）」，聲明補充道，「這對宗教自由以及那些尋求幫助他們社區的人來說是直接的打擊。」



89%的人生活在極端貧困中



據古巴基督教領袖，「在這一嚴峻形勢中，受苦最深的是婦女，她們面臨無以為繼的痛苦。」而「那些敢於尋求幫助或要求權利的人，無論是青少年、老年人，還是懷抱嬰兒的人，都遭受了殘酷的壓迫」。



「這種壓迫只會加劇他們的痛苦，並進一步限制他們在危機中找到救濟的機會。」他們指出。



聲明警告稱，「情況更加令人擔憂的是，89%的人口生活在極端貧困中，超過1000名政治犯尚未獲釋。」



聖誕節的呼籲



ACC表示遺憾，「對我們來說，世界上最受期待的基督教節日--聖誕節，不是慶祝的時刻，而是悲傷和哭泣的時刻。」



因此，他們「呼籲政權在聖誕節期間設立空間，讓受害者感到被保護和幫助。」



「我們還呼籲自由國家和人權機構，例如聯合國、歐盟和美國，施加壓力，建立一座橋梁，讓古巴及其公民能夠生活在其作為人類應有權利得到尊重的狀態中。」聲明總結道。(资料来源：Evangelical Focus)

