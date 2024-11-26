感恩節最受歡迎的11節聖經經文





許多人在感恩節期間會尋找詩篇中的經文來表達他們的感恩之情。當人們思考在這一年中令他們感恩的事物時，許多人會轉向聖經，特別是詩篇，來幫助他們表達感恩之情。



根據基督教机构生命之路的研究，感恩節是美國新教徒僅次於聖誕節的最喜愛節日。此前，生命之路研究中心發現超過三分之二的美國人通常在感恩節向上帝表達感謝。



如果感恩之情使他們轉向聖經，根據YouVersion聖經應用程式的分析，許多人似乎被詩篇所吸引。



在過去五年中，詩篇中的經文13次出現在最受歡迎的經文中。在過去五年的三年中，最受歡迎的經文來自詩篇。



其他受歡迎的書卷包括民數記（4節經文在最受歡迎的經文中），約翰一書（4節），歷代志上（3節）和雅各書（3節）。箴言、哥林多後書、加拉太書、希伯來書和約翰三書各自有兩次出現在自2019年以來的前十名列表中。



在過去五年中，這些獨特的經文中有26節來自舊約，21節來自新約。最受歡迎的經文，民數記6:24-26，是唯一一節在五年中的四年中出現的經文。歷代志上16:34，詩篇9:1-2和約翰一書4:18-19各自三次進入前十名。



在過去五年中，至少有兩次出現在感恩節最受歡迎經文列表中的十一節聖經經文如下：

