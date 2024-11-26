感恩節最受歡迎的11節聖經經文

許多人在感恩節期間會尋找詩篇中的經文來表達他們的感恩之情。當人們思考在這一年中令他們感恩的事物時，許多人會轉向聖經，特別是詩篇，來幫助他們表達感恩之情。
根據基督教机构生命之路的研究，感恩節是美國新教徒僅次於聖誕節的最喜愛節日。此前，生命之路研究中心發現超過三分之二的美國人通常在感恩節向上帝表達感謝。
如果感恩之情使他們轉向聖經，根據YouVersion聖經應用程式的分析，許多人似乎被詩篇所吸引。
在過去五年中，詩篇中的經文13次出現在最受歡迎的經文中。在過去五年的三年中，最受歡迎的經文來自詩篇。
其他受歡迎的書卷包括民數記（4節經文在最受歡迎的經文中），約翰一書（4節），歷代志上（3節）和雅各書（3節）。箴言、哥林多後書、加拉太書、希伯來書和約翰三書各自有兩次出現在自2019年以來的前十名列表中。
在過去五年中，這些獨特的經文中有26節來自舊約，21節來自新約。最受歡迎的經文，民數記6:24-26，是唯一一節在五年中的四年中出現的經文。歷代志上16:34，詩篇9:1-2和約翰一書4:18-19各自三次進入前十名。
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在過去五年中，至少有兩次出現在感恩節最受歡迎經文列表中的十一節聖經經文如下：
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民數記 6:24-26 「願耶和華賜福給你，保護你； 願耶和華使他的臉光照你，賜恩給你； 願耶和華向你仰臉，賜你平安。」
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歷代志上 16:34 「應當稱謝耶和華，因他本為善；他的慈愛永遠長存。」
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詩篇 100:4-5 「當稱謝進入他的門， 當讚美進入他的院， 當感謝他，稱頌他的名。 因為耶和華本為善；他的慈愛永遠長存， 他的信實直到萬代。」
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雅各書 1:17 「各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜都是從上頭來的，從眾光之父那裡降下來的；在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。」
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詩篇 23:6 「我一生一世必有恩惠慈愛隨著我， 我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。」
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詩篇 9:1-2 「我要一心稱謝耶和華； 我要傳揚你一切奇妙的作為。 我要因你歡喜快樂； 至高者啊，我要歌頌你的名。」
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希伯來書 11:1 「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」
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詩篇 107:1 「你們要稱謝耶和華，因他本為善；他的慈愛永遠長存。」
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約翰三書 1:2 「親愛的兄弟啊，我願你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。」
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約翰一書 4:18-19 「愛裡沒有懼怕；愛既完全，就把懼怕除去，因為懼怕裡含著刑罰；懼怕的人在愛裡未得完全。我們愛，因為神先愛我們。」
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詩篇 119:2 「遵守他的法度，一心尋求他的，這人便為有福。」