感恩節的真諦：李智峰牧師感恩秘訣大公開！

2024年感恩節（ThanksgivingDay）於11月28日，澳洲雪梨山區宣道會（ Hills Christian Alliance Church ）主任牧師李智峰在講道提到，許多人忽視擁有的幸福而埋怨神，提醒信徒多思考、多感謝、多交談，時刻數算主恩。



感恩節提醒信徒時刻數算主恩



李智峰牧師指出，在當今社會中，許多人常常忽視自己已擁有的幸福，對生活中的種種感到不滿，甚至認為不公。這種心態不僅讓人難以快樂地生活，還會導致內心的焦慮和不安。相反，培養感恩的心態不僅能夠提升幸福感，還能讓我們在面對困難和逆境時，找到前行的力量。



根據帖撒羅尼迦前書5章16至18節的教導：「要常常喜樂，不住地禱告，凡事謝恩；因為這是 神在基督耶穌裡向你們所定的旨意。」我們應常懷感恩之心，無論在何種境遇中，都要感謝上帝的恩典。這段經文提醒我們，感恩不僅僅是對順境的回應，更是在逆境中學習感激的力量。事實上，許多人在遭遇困難時，往往能夠從中汲取寶貴的經驗，這正是人生的另一種成長。



李牧師亦指出：「感謝那些曾經傷害自己的人，因為他們讓我們更加堅強；感激那些欺騙自己的人，因為他們豐富了我們的生活經驗；甚至感謝那些輕視自己的人，因為他們促使我們覺醒自尊。無論遭遇何種挑戰，懷著感恩的心態，都是讓我們變得更成熟的關鍵。」



逆境中訓練人快速成長



在面對生活中的逆境和苦難時，我們應該記住哥林多前書10章13節的教導：「你們所遇見的試探，無非是人所能受的。神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的；在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。」



上帝知道我們的能力，並不會給我們超過承受能力的考驗。這些挑戰不僅是檢驗，更是上帝對我們的訓練，讓我們在苦難中快速成長。正如羅馬書8章28節所說，所有的事都是為了讓我們的生命更具意義。



感恩源於多思考、多感謝、多交談



此外，李牧師提醒信徒學習多些向上帝感恩，包括：多思考、多感謝、多交談，以此思考上帝的恩典。



信徒應該學習多向上帝感恩，思考上帝的恩典。當挫折來臨時，回想這些恩典能激勵我們繼續前行：「將恩典記在腦海，時常思考和數算，因為上帝的恩典是我們奔走前路的推動力，若然沒有神的恩典，在這條十架的路上寸步難行。」



在日常生活中，我們可以用言語表達對上帝的感謝，這不僅能增強自己的信仰，亦能鼓舞他人。每天大聲向上帝說出感恩的禱文，李牧師舉例：「親愛的上帝，多謝祢視我為眼中的瞳人，並深深地愛著我，陪伴我走過人生的艱辛。」腓立比書4章6節告訴我們，應當一無掛慮，將一切交託給上帝。



同時，告訴他人上帝如何祝福了自己，這不僅是分享自己的信仰，也是讓更多人感受到上帝的恩典。保羅在腓立比書4章10節中提到：「我靠主大大地喜樂，因為你們思念我的心如今又發生；你們向來就思念我，只是沒得機會。」因為這種喜樂源於彼此的支持和關懷，讓信仰的力量得以延續。



清教徒移民的感恩故事



感恩節是美國一個極為重要的民族節日，與聖誕節同樣具有深遠的文化意義。這一節日源於17世紀初，與英國清教徒的宗教改革運動密切相關。當時，清教徒因為反對國教的教義而遭受政府和教會的迫害，面臨著逮捕、酷刑和宗教審判的威脅，這促使他們尋求一個可以自由崇拜的地方。



1620年，清教徒領袖威廉·布雷德福帶領102名虔誠的信徒，乘坐一艘名為「五月花號」的木帆船，踏上了前往新世界的旅程。在漫長而艱辛的航行中，他們經歷了風暴和困難，最終在1620年12月的第一天抵達新英格蘭的土地。雖然在旅途中只有一人去世，但因為有嬰兒出生，使得抵達美洲的移民數量仍然保持在102人。



初到新大陸，清教徒面臨著生活技能的缺乏和惡劣的環境，許多人因為疾病而去世。經過一個寒冷的冬天，原本的102名移民中僅存50人。幸運的是，當地的印第安人提供了寶貴的幫助和指導，清教徒們終於學會了農耕技術，獲得了豐收，克服了生活的困難。



感恩節的起源可以追溯到1621年，當時清教徒們為了感謝上帝的眷顧，舉辦了第一次收成慶祝活動，這被認為是美國歷史上的第一個感恩節。1863年，亞伯拉罕·林肯總統正式將感恩節定為國定假日，並於1941年確定在每年11月的第四個星期四慶祝。



清教徒移民的故事不僅是對信仰堅持的見證，也彰顯了感恩的精神，成為美國文化中不可或缺的一部分。每年的感恩節，無論是在家庭聚會中還是在社區活動中，人們都懷著感恩的心情，回顧過去，珍惜現在，期待未來。

