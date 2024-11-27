新生協會晚宴籌建戒毒院舍：2026年啟用全新服務助戒毒者

基督教福音戒毒機構新生協會於11月23日舉行二十三周年晚宴，展望未來位於大嶼山的重置院舍計劃，預計2026年完工並投入使用。新院舍將提供全面康復服務，支持者與學員齊聚一堂，感謝鄭振華牧師及新生協會的多年努力。當晚的籌款活動包括珍貴的景德鎮青花陶瓷，為院舍建設募集經費。



新生協會成立於2001年，致力於協助戒毒人士重建生活。2021年，政府撥出大嶼山群育學校舊校舍作重置院舍用途。新院舍佔地12萬平方呎，將設有醫療室、宿舍及教堂，提供身、心、社、靈全人發展服務，預計於2026年第二季竣工。



在晚宴當晚，鄭振華牧師致詞感謝來自不同界別的支持者，並回顧過去23年的服侍歷程。多位嘉賓分享了與協會的合作經歷，肯定其在幫助戒毒人士方面的努力。



麥龍兒醫生：肝病治療計劃 戒毒者身心靈復康



獲選為2024年十大傑出青年的麥龍兒醫生在晚宴上分享，她與鄭振華牧師長達五至六年的合作經歷。最初與鄭牧師的接觸主要是為了幫助戒毒學員治療肝病，但未曾想到這項工作會對他們的生活產生如此深遠的影響。



麥醫生指出，接受肝病治療的過程不僅僅是醫療干預，更是學員人生改變的第一步。她舉了一個感人至深的例子，一位弟兄在治療病肝之後，鼓勵身邊的人一起參加戒毒計劃，最終其中一位參與者甚至成為了新生協會的同工。



「通過這個計劃，我看到不同的人因為這件事而受到鼓勵，無論是在身體健康還是心靈健康方面，都有許多人希望能夠幫助他們。」麥醫生強調。



展望未來，麥醫生透露計劃在監獄中展開一些工作，進一步拓展服務的範圍。她同時感謝鄭牧師的支持和推薦，能夠獲得十大傑出青年的榮譽，她表示：「我會繼續努力，並期望與鄭牧師繼續合作，幫助有需要的人。」



禁毒專員李基舜：政府擬將太空油列為毒品



保安局禁毒專員李基舜透過預錄視頻祝賀新生協會23周年，他強調禁毒工作需要社會各界的共同努力，讚揚新生協會在過去23年作為禁毒機構所做出的貢獻，成為了社會的榜樣，成功拯救了許多迷途的羔羊，幫助他們重獲新生。



李專員指出，鄭振華牧師及政府、社會各界人士的共同努力，為戒毒村的重置工作取得了顯著進展。對新戒毒中心即將投入服務表示期待，認為這將為更多需要幫助的戒毒人士提供支持。



專員特別提到，政府將加快把太空油列為毒品的進程，以應對日益嚴重的毒品問題。他呼籲大眾留意周圍的人是否有吸食太空油的情況，並強調吸食太空油的危害性，明確指出這等同於吸食毒品。



李基舜專員最後表示，保安局禁毒處將與新生協會緊密合作，攜手協助戒毒人士重獲新生，並呼籲社會各界繼續支持禁毒工作，共同建立一個無毒的健康環境。



戒毒學員苡琪： 不靠藥物，單靠耶穌！



曾經陷入毒品泥沼的苡琪分享她依靠主恩典成功戒毒的感人經歷：「我來自破碎家庭，自小缺乏愛與安全感，缺乏母親的照顧，在流離失所的環境中長大。」九歲時，苡琪進入女童院，不幸的是在那裡學壞。隨後的二十年裡，在毒品的魔力下沉淪，最初接觸的是冰毒，後來又轉向K仔和可卡因。



「我嘗試過五、六次戒毒，卻始終未能成功，生活一片灰暗，甚至曾經自殺。」婚後，苡琪有了兩個女兒，但她一邊懷孕一邊繼續吸毒和販毒，這使得她的生活更加混亂。一次看病時，醫生發現了她吸毒的情況，院方隨即聯絡相關部門，將她的大兒女送往保良局。隨後，連小女兒也因類似情況被接走。



「那一次我決心戒毒，去了鄭牧師創辦的新生協會。在院舍早晚有靈修，內心感受到平安，並且看到別人都可以戒毒成功，今次就擺盡心機倚靠耶穌，最後連父親都改變了。」苡琪認為：「有了這經歷，看到神是真實和信實的一面。」



她自言， 以前吸毒不似一個人，新生協會不單幫助她戒毒，還似返一個人，以前社工關心她，現在她去關心人。兩個小女兒也從保良局回到她身邊，丈夫以前一直靠販賣毒品，現在有了職業脫離了以前的朋友圈。苡琪深信一切：「不靠藥物，單靠耶穌！」



藥劑師龐愛蘭：專業技能助學員融入社會



沙田區議會委任議員、藥劑師龐愛蘭分享對新生協會及鄭振華牧師協助戒毒人士付出努力的見證。她強調，這些努力不僅改變了學員的生活，還幫助他們學習一技之長，順利融入社會。



龐愛蘭指出，作為藥劑師，她曾經為新生協會提供物理治療設備，支持幫助學員提升身體健康。這些學員中有些人已經成為了健身教練，在她的辦公室教授他人運動和進行身體健康評估。這不僅提升了他們的專業技能，也增強了他們的自信心，讓他們能夠在社會中找到自己的位置。



白培德牧師：盼繼續支持戒毒事工



長期服侍更新人士、香港中文大學崇基學院神學院教授白培德牧師，對於鄭振華牧師在新生協會過去23年所付出的努力表示肯定，並對協會的未來充滿期待。



白牧師表示，他曾親自參觀過位於大嶼山的重置院舍，笑言那裡的美麗景色適宜行山運動。他感謝政府批准土地用於重置計劃，這將為戒毒人士提供更好的生活和康復環境。他指出，新生協會在戒毒工作方面的努力幫助了許多迷途的靈魂重獲新生，呼籲大家繼續支持新生協會的戒毒事工。



短片介紹院舍重置計劃



在晚宴上大會播放《星火飛騰》短片，《基督日報》製作的短片則詳細介紹新生協會及其大嶼山重置計劃，並從鄭振華牧師的專訪中透露新生協會的未來。



該協會獲得政府批出土地以重置戒毒院舍，前身為群育學校的舊校舍。此項重置計劃不僅獲得政府1億2千萬港元的撥款，還需要新生協會自籌600萬港元的經費，以確保計劃的順利實施。



為了籌集所需的資金，新生協會在晚宴上舉辦籌款活動。拍賣品有腕錶，以及來自中國著名陶瓷產地景德鎮的兩樽精美陶瓷花瓶，這些藝術品不僅具有高昂的收藏價值，也象徵著中華文化的深厚底蘊。



陶瓷世家傳人：陶瓷乃上帝的傑作



江西景德鎮陶瓷世家第五代傳人余亞洲弟兄分享，景德鎮的陶瓷是上帝賜給中國珍貴的禮品，擁有幾千年的歷史，訴說中國人民數千年來的工匠精神。中國陶瓷最大的特點是「白如玉，薄如紙，明如鏡，聲如罄」。他指出人類的藝術都是離不開上帝的創造，展示了上帝的偉大、人類的渺小。



《湖光秋色》、《白頭翁》展現景德鎮陶瓷卓越工藝



婺源教會的王淑萍姊妹帶來了兩瓶精美的青花陶瓷，以支持協會的籌款活動。這兩瓶陶瓷作品分別名為《湖光秋色》和《白頭翁》，展現了景德鎮陶瓷的卓越工藝和深厚文化。



王姊妹介紹《湖光秋色》描繪了景德鎮的秋天美景、《白頭翁》則寓意富貴到白頭。她稱：「這些作品是一筆一筆的勾畫出來，經過1300度高溫燒製，並需經過72道工序，展現了景德鎮陶瓷的製作精細與工匠精神。」



在主持人的熱誠推介下，青花陶瓷與其他的精品逐一售出，為新生協會的重置計劃籌募寶貴的經費。晚宴的最後，余亞洲弟兄與鄭振華牧師帶領全場嘉賓共同頌唱詩歌《這裡有神》，在悠揚的樂韻中，為此次盛會畫上了完美的句號。

