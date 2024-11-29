恩光書院十周年晚會：梁永泰院長揭示全球三大危機與機遇

恩光書院迎來10周年於11月22日舉行異象感恩晚會，梁永泰院長分析當前世界面臨的三大危機，以及相應的機遇，並指學院的課程透過聖父、聖子、聖靈這一視角，重尋香港的靈氣與靈性，塑造未來的領袖，應對全球新格局。



恩光書院成立於2015年，在全球格局轉移趨勢下，舊領導模式已經不足以應對現狀，急需新一代的領袖。這些領袖需要具備時代的視野，並將信仰、處境及價值學問結合。該院透過多元化的課程，致力於培養未來的領袖，使他們具備巨大的生命意義、價值觀、靈性意識和文化對話的能力，以及回應基督的呼召成為關心全球的領袖。



西方文明的危機



在主題「十年恩光，共創香港，文明機遇」的演講中，梁永泰院長分析世界三大危機及機遇。他提到，西方文明正在陷入危機，自1900年八國聯軍入侵中國以來，西方主導的世界觀逐漸被挑戰。隨著亞洲、非洲和拉丁美洲的經濟增長超過西方，西方的影響力正縮小至三分之一。



在美國攻讀電影、神學的他坦言，雖然心在美國，但同時也始終關注著中國。他認為，解決這種撕裂的心境在於聖父、聖子和聖靈的引導，基督既全然神聖，又全然人性，使得在基督裡的猶太人彼此無分別。他提出引人深思的問題：「在這個東西南北撕裂的時代，香港人應如何成為和平的使者，在信仰中建立一個全然西方、全然香港、全然中國的社會？」



智能科技的挑戰與機遇



梁永泰提到智能科技所帶來的危機，這也是人類面對的文明機遇。他指出：「若人類的主要工作僅是用工具達成任務，那麼在科技的發展下，許多工作和創作將會被取代。」對於科技，人類兩種態度：恐懼或擁抱。梁永泰強調：「惟靠聖靈，人有靈魂就不會被人工智能取替。」



地球的反撲與人類的責任



另一個危機是地球的反撲。他提醒大家，地球不是商品，也不僅僅是資源或居所，而是需要人類善加管理的責任。梁永泰指出：「上帝創造天地，人類的責任是為萬物命名並管理大地，人與動物應和諧共處。」恩光書院透過聖父、聖子、聖靈這一視角，針對人類的危機與機遇開設課程，例如在香港這座城市，既能匯聚國內精英，也可以成為宣教的基地，重尋香港的靈氣與靈性。



恩光書院的破與立：中國古代的榜樣



恩光書院客座教授楊慶球牧師讚揚恩光書院在破除偏見方面的努力，並以中國歷史和西方科學的例子來闡述書院發揮了破立的功能。



楊牧師首先提到中國周武王推翻商朝紂王的歷史事件。他指出，在這一過程中，伯夷和叔齊兩位賢臣曾經攔阻周武王，並因此被指責為羞恥之舉。然而，孔子和《史記》卻將他們列為第一賢臣，因為他們所關心的不是國家的興衰，而是戰爭所帶來的苦難和生靈塗炭。這種心懷使命的精神，正是恩光書院所倡導的核心價值。



西方科學的歷史教訓



接著，楊牧師舉了一個西方的例子，提到18世紀匈牙利產科醫生塞默維斯（Ignaz Semmelweis）。他觀察到當時奧地利維也納的嬰兒死亡率高企，從舊約聖經中領悟到觸摸過死人的醫生應該洗手的道理。塞默維斯要求醫生在解剖死屍後洗手才接生，這一做法使嬰兒死亡率迅速下降。然而，當時的社會對他的觀點不屑一顧，甚至將他指責為「頑固的宗教者」，最終導致他被開除和囚禁在精神病院。直到100年後，他的理論才獲得了應有的認可和平反。



楊慶球牧師指出，恩光書院的使命正是要打破人們對科技和信仰之間的偏見。他強調復和與包容的重要性，認為在神的引領下成就的事情並非易事，但卻是值得追求的。



聖經的智慧與與世界的連結



教授團成員陳燕媚博士讚揚書院在結合信仰與學術方面的努力，並強調這對探索當今世界的重要性。



陳博士指出，新舊約聖經超越2000年的歷史，每一卷書都是神所默示的，且都有其獨特的背景，為當代人提供了應對不斷變化世界的智慧。她認為，恩光書院應充分利用這些聖經的教導，探索上帝在當代的作為，以回應社會的變遷和挑戰。



陳燕媚博士強調，恩光書院不是將自己與世界脫節，而是主動學習，聆聽並反思周圍的環境，學習包容寬恕。



恩光讓同學認識世界、融合信仰



在會上，時代領袖碩士課程的同學曾金鳴分享學習中的造就。他認為香港擁有最先進的教育系統，恩光書院則是探索一切問題的入口，讓同學先認識世界再融合信仰。因此，恩光書院不只是學術的研習，更加是連結不同群體追求真理，在當中學習是他人生重要的轉捩點。



學習過程並不孤單



本身是中學副校長的Irene Lee 體會到在恩光書院的學習「有恩典又有神的光照」。她透露2019年社運及移民潮對事奉帶來很大挑戰，然而透過恩光書院的學習與 學校工作整合，以神的眼光來學習管理，同時實踐僕人的領導，並且在學習的過程裡並不孤單，透過同學的經歷讓生命帶來希望。



教育是打一場價值之戰



前培敦中學校長、資深校董梁錦波博士分享從事教育42年，體會到教育很寶貴能夠轉化人，但卻是很昂貴，這麼多年來一直難於做到收支平衡，開辦課程之餘不斷開發時代尖端的課程，需要人力和資源。然而，他深信有人靠車、有人靠馬，但恩光書院靠耶和華的名「打一場價值之戰」，強調這不是小撮人的爭戰，需要大家凝聚一起，呼籲禱告紀念。



「亮燈儀式」上帝的旨意與蝴蝶效應在恩光書院綻放光芒



在晚會中，梁永泰院長帶領在場嘉賓進行一場富有意義的「亮燈儀式」，現場氣氛溫馨而感人。所有參加者手持立體的蝴蝶燭燈，在全場熄燈的瞬間，點亮了手中的燭光，象徵著「上帝的旨意與蝴蝶效應」。



隨著漆黑的場景中，蝴蝶燭燈的光芒開始閃耀，變化萬千的燈光在空中搖曳，彷彿千隻蝴蝶在空中翩翩起舞。在儀式中，梁院長吟詩道：「蝴蝶翩翩影響深，瞬間改變千千事，上帝的旨意如星河，在無垠中閃耀著……。」整個晚會在溫馨的氛圍中，讓每位嘉賓感受到上帝愛與希望的力量。

