瑞士宗教社會研究報告顯示宗教世俗化持續加深

洛桑大學宗教社會科學研究所與斯特拉斯堡、巴塞爾神學院的研究人員聯合發布了一份名為《世俗化與包容性：2008-2022年瑞士地方宗教團體的發展》的報告，深入分析了瑞士宗教團體的現狀與變化。研究涵蓋了教區、會眾、猶太會堂、寺廟、清真寺及文化中心的領袖訪談，並揭示了當前瑞士宗教發展的兩大關鍵趨勢：世俗化持續加深與包容性不斷提高。



報告指出，2008年至2022年間，瑞士地方宗教團體數量從6,341個下降至5,883個，減少了7.2%。



固定參與宗教活動的人數同樣呈下降趨勢，從2008年的約894,000人減少至2022年的824,000人，參與比例從11.6%降至9.5%。



其中，羅馬天主教和改革宗基督教的成員流失最為明顯；福音派靈恩派的會眾雖未實現增長，但成員流動性較高。



同時，宗教領袖的年齡持續上升，且老化速度快於瑞士其他職場群體。研究顯示，領袖的平均年齡從2008年的50.8歲增至2022年的53.8歲，增加了3歲。報告認為，「未能吸引足夠年輕領袖」是導致這一現象的主要原因。



儘管世俗化增強，報告也指出瑞士宗教團體的包容性明顯提升。接納同性戀者作為正式成員的宗教團體比例從2008年的63%升至2022年的75%，允許同性戀者擔任義工領袖的比例則從36%增至55%。



這一趨勢在羅馬天主教、保守派新教與穆斯林宗教傳統中尤為顯著。



對女性領導角色的接受度同樣有所提高。2008年，有47%的宗教團體允許女性擔任領袖，到2022年這一比例升至54%；女性領袖的實際比例則從12.4%增至15.2%。



報告指出，這一增長主要集中在改革宗、經典福音派和佛教群體中，而保守派福音派、東正教、穆斯林及印度教/錫克教群體的態度變化較小，甚至出現倒退。（资料来源：Evangelical Focus)





