琼瑶去世引發關於生命意義、自殺與安樂死的深刻討論　華人牧師表示自殺非上帝喜悅

2024年12月4日下午1時22分，琼瑶在新北市淡水區的家中去世，享年86歲。據報導，她在家中輕生，家屬發現時已無生命跡象，救護人員趕到後確認其死亡。士林地方檢察署檢察官於當日晚間公布初步檢驗結果，認定無他殺嫌疑，家屬對死因無異議。



琼瑶在遺書中表示，她不願忍受衰老和病痛的折磨，希望以自己的方式離開，並希望親友和讀者不要為她的離世感到悲傷。在2024年4月20日，琼瑶曾在86歲生日當天通過個人社交平台發布視頻，宣布將逐漸淡出社交平台，理由是身體狀況不允許她繼續頻繁使用社交媒體。此外，2024年7月，琼瑶推出了她的最新長篇小說《梅花英雄夢》，這部耗時七年的作品被稱為她的封筆之作。



琼瑶女士是華語文學領域的重要人物，她的作品也曾深刻影響了中國80年代的大学生和改革開放時期的文化潮流。琼瑶的離世引發了文壇和影視界的廣泛哀悼，許多與她合作過的演員和讀者紛紛表達對她的懷念和敬意。



琼瑶女士選擇結束自己的生命，其輕生離世反映了她的生死觀和人生觀。在台灣，由於法律明文禁止安樂死，任何醫生或醫療機構若協助患者實施安樂死，則可能面臨協助自殺的指控。在這樣的法律環境下，無人能夠合法提供安樂死服務。這一法律限制使琼瑶只能通過自殺來完成她的生命告別。



此外，基於她的文學地位和个人影響力，她的輕生也足以引發社會上對自殺与安樂死的思考。關於她的選擇，許多人在社交媒體上表達了讚賞，認為她的人生態度瀟灑，敢於正視死亡，並以一種自認不會給家人帶來困擾的方式離世。



華人知名牧者張伯笠明確表示不認同琼瑶結束生命的方式，並說琼瑶的自殺也引發了關於生命意義與結束方式的深刻討論--自殺或安樂死是否可以被接受？



「琼瑶女士似乎也並不完全認同（自殺）這種選擇，否則她不會在遺書中勸誡年輕人不要輕生、不要放棄生命。琼瑶在遺書中告訴年輕人要勇於面對挫折和挑戰、堅持活到八、九十歲。」在其個人頻道上，張伯笠評論道，「她的這段話表露出真誠，因為她回顧自己的一生，確實過得非常精彩。然而，正因如此，許多曾經活得精彩的人在面對衰老時，往往難以接受身體和生活狀態的變化......但無論面對怎樣的境遇，我認為生命的結束不應以自殺的方式實現，自然離世才是更合適的選擇。」



「作為一名牧師和基督徒，我堅信我們不應以自殺作為後人的榜樣，尤其是對於那些在社會中有廣泛影響力的人物，無論是藝術界、文學界還是政治界的人物，都應盡力樹立積極的榜樣。我個人反對自殺，並認為它絕不是一種正確的選擇。」張牧師說。



張伯笠牧師表示，他反對自殺的理由，不僅僅是因為他是基督徒和牧師，更因為在我信仰耶穌之前，我就已經反對自殺。事實上，張伯笠自己也曾經歷過自殺的念頭。1989年，他在逃亡中失去了幾乎一切，那時他曾經想過放棄生命，結束一切。然而，後來他意識到，無論採取何種方式結束自己的生命，都會給親人帶來深深的傷痛。例如，如果他選擇跳井自殺，那整個村子將失去唯一的一口井，這樣的自私行為顯然是不可取的。如果他選擇割腕，那血腥的場面將給家人帶來極大的震驚和痛苦，尤其是他的父母和孩子。自殺可能會在他的孩子生命中留下深深的創傷，可能一輩子都無法從這種傷害中恢復過來。



「自殺不僅是一種極其可怕的選擇，它還會給周圍的人帶來無法承受的痛苦。」張伯笠牧師說。



此外，聖經明確教導「不可殺人」，張牧師表示：「不可殺人」這一命令明確包括自殺在內，因為生命是上帝賜予的，我們無法自行決定生死。



「我注意到，文學界和藝術界自殺的案例相對較多，因為這些人往往追求完美，認為人生應該達到某種理想狀態。許多人不願意面對衰老的過程，甚至不希望他人看到自己衰老的樣子。」張牧師說。前些天，他在紐約探望了一位94歲的老人，儘管那位老師只會說溫州話，不懂普通話或英文，但他每天都會唱自己熟悉的聖詩，心情愉悅，身體也十分健康，這讓他感慨人生的意義不在於自己決定生死。



中世紀的神學家托馬斯·阿奎納曾指出，自殺不符合上帝的旨意。他認為，從造物主的角度來看，生命是上帝賜予的，因此我們的生命並不屬於自己，而是屬於上帝。自殺等同於違抗上帝，侵犯了上帝的主權。歷史上，教會甚至拒絕為自殺者舉行葬禮，並將自殺未遂者驅逐出教會。



一些基督徒提出基督徒是否可以選擇安樂死這一話題。張牧師表示，安樂死這一觀念實際上是覺醒主義的毒素。今天的世界變化讓人眼花繚亂，政治正確、覺醒主義和進步主義的潮流都在不斷影響社會，包括安樂死的議題也是進步主義的一部分，甚至可以歸入覺醒主義的範疇。人們逐漸認為，不僅可以決定自己的性別，還能決定自己的生死。在西方尤其是民主國家，安樂死的討論已經成為一種主流話題。如果選擇死亡方式，就等於取代了上帝的主權，違背了神的旨意。



一位觀眾留言表示，「琼瑶能够决定自己死法，值得佩服。」张牧师回应道，能决定自己死法的人不应被视为「得胜者」，反而可能是人生的「失败者」。如果一个人选择自行决定死亡方式，就相当于代替上帝做主了。



对于老年人选择自杀，这种做法是对生命的轻视。八、九十岁的人，尽管身体可能不如年轻时那般健康，但仍然可以通过锻炼、保持积极心态来维持身心健康，同时也可以去帮助他人。张伯笠建议，如果一个人年老之后感到无聊和孤单，最好的选择是投身于帮助别人。比如，琼瑶如果能够像特蕾莎修女（Mother Teresa）那样，老了以后去帮助他人，那么她的生命将更加媒体。事实上，中国也有一些基督徒艺人如袁立，她带头关注尘肺病人，自愿成为「大爱清尘」的志愿者；在美国，也有许多电影演员以慈善工作而闻名，他们在晚年将余生奉献给他人，特别是帮助孩子们和青少年，指导他们过上健康的生活。

