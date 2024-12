首個「全球媒體禱告日」籲傳媒基督徒捍衛真理和公義

美國荷里活祈禱網路、澳洲基督教媒體和藝術協會、紐西蘭基督教廣播協會及英國基督教媒體協會共同策劃的首個「全球媒體禱告日」(Global Day of Prayer for the Media)於10月27日在網絡上舉行,旨在為全球媒體、藝術和娛樂產業以及社群平台工作的基督徒專業人士祈禱。



主辦方在其官方網站解釋此次禱告活動的由來,強調「禱告是有力量的,上帝聽見我們的禱告」,引用約翰一書5章14節的經文來表達對禱告的信心,希望大家按著聖靈的感動來禱告,並提供禱告指引,鼓勵大家為媒體的發展和基督徒專業人士的工作祈禱。



禱告重點



主辦方建議的禱告重點包括:



- 感謝上帝呼召人們在媒體這一重要公共領域服務。



- 祈求有機會與當地的媒體建立正面關係,分享教會在社區中的服務故事。



- 求上帝賜予教會中社交媒體管理者智慧和創意,讓他們的內容能夠吸引並與人們互動。



- 勉勵大家在社交媒體上發帖前先思考,成為愛的傳遞者,而非仇恨的散播者。



- 要求對有影響力的人進行問責,確保媒體公正報導真相。



此外,主辦方還呼籲為全球面臨迫害的記者和報導者禱告,並祈求所有媒體工作人員能夠在家庭和工作之間保持健康的平衡。



呼籲基督徒在媒體行業推動神的國度



英格蘭聖奧爾本斯教區牧師Peter Crumpler分享道:「幾年前我曾共同發起『英國媒體禱告日』,目的是鼓勵教會和基督徒為媒體禱告。今天,這一願景發展為全球運動,媒體在社會中扮演重要角色,幫助公眾了解現實並促使掌權者負起責任。」



獨立新聞科技專家Duncan Williams則表示,這次禱告運動提醒人們,基督徒在媒體行業中可以如何推動神的國度。他提到,媒體是一種非凡的力量,能夠提供資訊、教育和激勵,並在良好的經營環境下揭示真相和團結人心。



四類模式參與禱告



主辦方呼籲個人、教會和組織在當日參加禱告,提供幾個不同時長的禱告選擇,鼓勵創意的參與方式,並分享活動以擴大影響力。以下是一些參與方式:



1分鐘選項:在教會禮拜、個人祈禱時間或其他場合使用提供的禱告範例。



2分鐘選項:從心裡禱告,使用一些禱告起點。



3分鐘選項:花一分鐘分享「全球媒體禱告日」,然後禱告。使用提供的禱告範例或一些禱告起點。



6分鐘選項:播放宣傳影片並使用提供的幻燈片,然後禱告,可以作為會眾或小組進行。



隨著這一全球性的禱告日即將來臨,參與者期待能夠透過共同的禱告,為媒體界的基督徒專業人士帶來祝福與支持。