什麼是真正的勇敢和優雅？從瓊瑤自殺看生命的意義

華語讀者對瓊瑤或許不陌生。即使沒有讀過她的書，沒有看過由她的作品改編的影視劇，大概也聽說過她的名字。



我是80末生人，瓊瑤和金庸陪伴了我的同齡人很長的時間，瓊瑤的《還珠格格》和《情深深雨濛濛》陪伴過我幾個夏天裡無聊的時光。她的言情小說以及改編的影視劇作品，影響了很多人，同時也毒害了很多人。她所輸出的扭曲的婚姻觀、愛情觀，葬送了很多家庭的幸福。



瓊瑤於12月4日下午在新北市的家中自殺身亡，震驚了很多人。很諷刺的是，她卻在遺書中希望年輕人千萬不要輕易放棄生命，要活出強大的自己。



一個選擇用自殺來結束自己生命的人，居然奉勸他人不要輕易放棄生命；一個懦弱到放棄自己生命的人，居然奉勸他人要活出強大的自己。



瓊瑤在社交平台發出的遺書裡寫到：「各位親愛的朋友知音們：不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！『翩然』是我最喜歡的兩個字，代表的是『自主、自在、自由』的『飛翔』，優美而『輕盈』，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，『翩然』的化為雪花飛去了！」



瓊瑤追求的是自主、自在和自由，自殺居然成為了自由的象徵，包括前段時間剛剛火出圈、遠赴瑞士自殺的沙白，都是如此。只是我不太確定的是，瓊瑤要飛去哪裡？她是否確定，她要飛去的地方，會比她現在的處境更好？她又如何能確定，死後的世界會比現如今的痛苦更少呢？



瓊瑤在她的遺書裡繼續寫到：「這是我的願望，『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』。」



最核心的問題是，她，真的能做主嗎？她真的做得了主嗎？她可以選擇自殺，那自殺以後的世界和結局，她也可以做主嗎？



她繼續寫到：「上蒼對於生命的過程，設計得不是很好。當人老了，都要經過一段很痛苦的『衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治』的時間，這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴『插管維生』的『臥床老人』！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的『死亡』。」



瓊瑤也好，沙白也好，她們面對的共同的難題是：不知道生命的意義，她們在乎的，只是年輕時、美麗、健康下的生命的意義，卻不知道在年老時、不再美麗時、不再健康時生命的意義。根本原因是，她們不認識創造她們的造物主，她們不知道生命的意義，她們想要的，只是自己想要的、喜歡的。



人最大的痛苦不是身體的衰弱，不是身體的凋殘，不是面對的病痛，不是遭遇的苦難，人最大的痛苦是，處在身體衰弱、身體凋殘、病痛和苦難中的時候，卻不知其意義和價值。



人的生老病死絕非沒有意義，就像人年輕時、健康時有意義有價值一樣，人在病痛時、衰弱時也有意義、有價值。



首先，創造主的設計是完美的，聖經創世記告訴我們，神看著一切所造的都甚好（創世記1:31）。祂所創造的一切都是美的，是好的。因為祂是創造主，不只是「上蒼」，祂是神，祂大有智慧、能力，祂的創造是美的，是好的。只是人不理解，以為不夠好。



同時，是人的罪打破了這一切，打破了神所創造的美好，是人自己想要用自己的智慧、去取代神所創造的次序，打破了這一切的美好。



生老病死、衰弱、凋殘、病痛和苦難都是罪的後果，是人犯罪得罪神、違背神的命令的後果。



即使如此，這一切依然有意義和價值。因為雖然人犯罪，但是神依舊愛我們，這一切的價值和意義不是由人定義的，也不是取決於人自我的意願和想法，而是取決於人類的創造主的旨意和計劃。



其次，生老病死、衰弱、凋殘、病痛和苦難是我們生命的一部分，是我們人的一部分。我們必須接受我們作為人的完整性和我們生命的完整性。



當造物主創造我們的時候，我們是完整的，是不需要經歷生老病死的，但是由於人的罪所帶來的咒詛和刑罰，所以我們人都需要經歷生老病死，而生老病死則組成了我們作為人的一部分，完整的人的一部分。



我們不能因為那些不好的、我們不想要的事情發生了，於是我們就要自由、自主、自由地結束我們的生命，這不是瀟灑，這不是尊重生命，這不是真正的勇敢，這是逃避，這是拒絕我們人性中的完整性。



最後，瓊瑤面對的最大問題和困境就是她不知道生命的起源和結局。她以為可以自己做主，她以為可以自己掌管自己的生命，豈不知人的生命其實是掌管在創造人的神的手中。我們可以靠自己暫時選擇結束自己的生命，但是我們卻無法靠自己，掌管我們在永恆中的生命。



當人覺得自己可以自主、自我和自由的時候，就是我們人走向滅亡和衰敗的時候。



瓊瑤需要的不是自己做主，她需要的是不讓自己做主。人類最大的問題就是我們自己做主的時候太多了。當人自認為可以自己做主的時候，這是靈魂深處的驕傲，這是人性中的狂妄。



所以，人真正的勇敢是敢於面對生命中醜陋、殘缺、不完美的部分，勇於面對而不是逃避，這是真正的勇敢和瀟灑，這才是真正的優雅。



而我們的勇氣也絕不是從我們自己而來。如果靠著我們人自己，我們只有害怕、驚慌和恐懼。我們勇氣的源頭來自於創造我們的造物主，祂賦予我們生命的意義，祂賦予我們經歷生老病死、病痛、凋殘的意義和價值。



所以聖經告訴我們：「我受苦是與我有益，為要使我學習你的律例。」（詩篇119:71）



我們人之所以逃避苦難，不喜歡失敗，拒絕病痛，是因為衰弱、凋殘、病痛和苦難顯示了我們人的有限，顯示了我們人的無能，顯示了我們人的無助，而這些，是我們人所不願意承認的，是我們不想要接受的。而這一切的根本，是我們人違背了神的律法，犯罪得罪了神。



聖經也告訴我們：「忍受試探的人是有福的；因為他經過試驗以後，必得生命的冠冕，這是主應許給那些愛祂之人的。」（雅各書1:12）



我相信，無論是瓊瑤，還是沙白，她們在面對死亡時，也是害怕的，但是更令她們恐懼和害怕的，是她們在她們所經歷的衰弱、凋殘、病痛和苦難中，看不到其中的意義和價值，這種恐懼和害怕甚至大過了她們對死亡的恐懼，由此可見，人類的驕傲和狂妄是何等的大。



人最大的痛苦和恐懼不是面對衰弱，不是凋殘，不是病痛，不是苦難，人最大的痛苦和恐懼是，處在衰弱、凋殘、病痛和苦難中的時候，卻不知其意義和價值。



但是神告訴我們，這一切是有價值的，是有意義的。苦難是為了讓我們學習忍耐，學習順服，學習謙卑，學習承認祂才是我們的主，祂才是我們生命的主宰。



真正的優雅和勇敢，不是逃避，不是自殺，恰恰相反，真正的勇者是敢於面對痛苦，敢於面對年輕時的自由自在，也同樣敢於面對年老時的體弱多病。



真正的優雅和勇敢，絕不只是能夠接受年輕時的意氣風發、年輕貌美，卻無法接受年老時的行動不便和病痛。



真正的優雅和勇敢，是經歷了歲月的打磨後依然可以堅強地面對生命中的苦難、依然選擇尊重生命的價值和意義。



逃避、自殺是懦弱，是自我，是驕傲，是狂妄，是自義，任何時候，自殺都不值得被鼓勵、被讚揚和被同情。



瓊瑤或許自認為是勇敢的，或許自認為是自由的，但是其實她是被束縛的，被自己束縛，被自己不願意接受真正生命本來的樣子所束縛，被自己不願意接納真實的自己所束縛，被自己的驕傲和狂妄所束縛。



如何面對真實的我們，面對醜陋的我們，面對疾病纏身的我們，面對充滿苦痛的我們，真正的出路唯獨在耶穌基督那裡。



因為，祂完全接納真實的我們，因為祂可以賦予我們生命的意義和價值，無論是健康的，還是疾病的，無論是年輕的，還是年老的，無論是成功的，還是失敗的。



祂愛我們，為我們的罪死在十字架上，擔當了我們的罪和刑罰。祂為那些年老的、體弱多病的、殘疾的、瞎眼的、瘸腿的而死，祂為那些貧窮的、處於苦難中的人而死。



馬太福音11:28-30說：「凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我就使你們得安息。我心裡柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣，你們心裡就必得享安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。」



在勞苦、重擔、病痛、苦痛中，我們不需要獨自承擔，不需要失去力量和盼望，在耶穌基督裡，我們有盼望，因為祂要擔當我們的勞苦重擔，祂要與我們同在、同行。



最重要的是，我們人最大的勞苦、重擔是我們的罪，而這個最大的勞苦重擔，耶穌基督早已經為我們擔當了。



親愛的朋友，我們都會經歷生老病死，我們或許正年輕（或曾經年輕過），我們也都會慢慢變老，我們都會經歷年老時的病痛，身體的衰弱、凋殘，我們都會經歷病痛的折磨，身心靈的艱難時刻。而自殺，絕不是我們的出路，唯獨來到耶穌基督面前，在祂面前承認我們的罪，相信祂，成為祂的兒女，帶著永生和天國的盼望去面對病痛、苦難和死亡，才是我們唯一的出路。



最重要的是，我們知道，我們不僅擁有今生的生命，我們相信，在耶穌基督裡，我們還有永生的生命在等著我們。而在那個時候，因著耶穌基督的拯救和赦免，我們不再被罪束縛，不再被罪捆綁，不再被罪控制。我們的主耶穌基督已經替我們勝過死亡和苦難，所以我們相信，我們今生所經歷的一切苦難都是暫時的，都是短暫的。比起不信神的審判和痛苦，我們今生所經歷的，只是暫時的。



人最大的苦難和痛苦是接受神的審判，特別是不信神的審判。不信神的審判的代價和痛苦是我們今生肉體所無法經歷的。



所以，親愛的朋友們，在耶穌基督裡，在祂的福音裡，我們知道如何在今生的疾病、痛苦和艱難中獲得真正的勇氣，我們更加知道如何在將來神的審判面前獲得真正的底氣。無論是勇氣還是底氣，都是我們在耶穌基督裡所得的賞賜。



更加重要的是，只有在耶穌基督裡，我們才能夠將我們生命的主權交在那位比我們更有智慧、能力、慈愛、良善的神的手中，讓祂在我們的生命中做主，而不是我們自己擅自做主。



我盼望你可以來到耶穌基督的面前，祂愛你，為你捨己，為你而死，讓你可以將你生命的主權交給祂，讓祂來掌管你的生命，讓祂來賜福你的生命。



原文發佈於 勇守真道，基督日報蒙允轉載。



秦恩光牧師，秦恩光牧師，與妻子育有4個年幼的孩子，溫哥華浸信會信友堂拜訪牧者（主要服事教會中的年輕家庭和青少年）。前美國印城華人教會西北堂的植堂者/牧者。加拿大華人神學院教牧學博士在讀。