「燃亮生命巡迴展」釋放藝術宣教的力量 洗滌心靈、為貧窮人發聲！

由香港藝術動力主辦的「燃亮生命愛與光巡迴藝術展」於12月12日至15日在觀潮浸信會舉行，展出藝術家梁友東牧師和周文志弟兄共44件精心作品，包括藝術裝置、繪畫、雕刻和攝影等。



藝術宣教：進入人群，感染生命



梁友東牧師認為藝術是宣教的途徑之一，藉此進入人群感染生命，特別是喚起信徒對貧窮群體的關注。本身為關注基層的新福事工總幹事的梁牧師向本報記者表示，舉辦藝術展的原意是推動藝術宣教，進入人群——特別是他長期服侍的貧窮群體。他說：「藝術創作是一種進入人群並具有感染力的方式，能夠讓觀賞者對社會貧窮和邊緣人群有更多的關心和認識。」



走在社會前沿服侍社群之時同時兼顧藝術創作，靈感也來自社會，梁牧師強調，在他展現的作品中蘊含著深刻的信息，特別是在這幾年社會變遷和疫情影響下，他的創作靈感來自這些大環境，並透過聖經真理將神的話語與人的生活結連，引發創作意念。



誠然，信徒服侍社群之時也需滋養屬靈生命，他說：「每一件作品都帶有鼓勵、安慰和提醒的信息。藝術作品其實也是一種靈修。我未來的創作會提供給弟兄姊妹用作靈修和退修的用處，能夠令他們的生命有更多更大的反思，建立生命。」他還透露計劃將這些作品在不同的教會巡迴展出，希望能夠幫助弟兄姊妹在屬靈生命上更多的建立。



梁友東的作品為貧窮人發聲：揭示社會現實



梁友東牧師的作品中，有不少刻意為貧窮人發聲的。《貧窮人的資產》使用紙皮疊成立體的紙皮箱，箱外貼滿了基層人士的生活寫照相片，直觀地展示了香港貧富差距極大的現實，震撼人心。這組作品就曾在廟街擺街展覽，走進人群當中。



在導賞時間，梁牧師向圍觀的參觀朋友揭露，拾荒者賣的紙皮每斤僅值兩毫子。他問大家：「執幾多你先買到一個飯盒？但他們對社會有沒有貢獻？」現場朋友紛紛表示驚訝。梁牧師說，他落區時他會向拾荒者送上毛巾，向拾荒朋友說他們「勞苦功高」，肯定他們對社會的付出和貢獻。



《勞苦只得的成果2》則用香港硬幣和街工常用的手挽袋砌成，揭發在嚴重貧富懸殊的社會中，拾荒者付出大量勞力、卻難以維生的殘酷現實。梁牧師感嘆今天香港已成國際大都會，卻出現嚴重的貧富懸殊，付出了勞力的拾荒者，所得的報酬卻不成正比。



周文志的作品：靈命洗滌與信心堅固



另一位參展藝術家、「香港藝術動力」創辦人周文志弟兄的作品則多以屬靈生命為主題。他的作品《逆境自強》以鑄銅打造出來硬朗的仙人掌形象。他表示仙人掌能在極端環境中靠著儲存充足的養份生存，象徵基督徒跟隨基督裝備自己，當面對不同挑戰時能夠抵禦魔鬼的攻擊。



周文志的另一件作品《信心的軌跡：即或不然》以鐵片電鍍青銅製作了一個特別的作品，活現舊約《聖經》中但以理身處的獅子坑、以及三個朋友被扔進烈火的窰中的畫面。他分享很喜歡「即或不然」這句話，但以理的信心是以性命來交換對神的貞忠。這件作品猶如一場沉浸式的靈命洗滌，讓觀賞者在觀賞時猶如置身於但以理的場景，堅固對上帝的信心。



「燃亮生命愛與光巡迴藝術展」於12月12至15日在觀潮浸信會5樓小禮堂舉行；展覽期間舉辦藝術展講座，由周文志、梁友東牧師主講，主題分別為「基督教藝術作品如何感染社群」、「使命人生‧走入人群的藝術宣教」。



「燃亮生命愛與光巡迴藝術展」@觀潮



展覽日期：2024年12月12至15日

展出地點：觀塘翠屏道11號 觀潮浸信會5樓小禮堂



導賞時間：

12月12日(周四)11:30-12:30pm

12月13日(周五)8:00-9:00pm

12月14日(周六)6:30-7:30pm

12月15日(周日)2:30-3:30pm



藝術展講座：



12月14日(周六) 3:30-4:30pm @觀潮浸信會5樓小禮堂

周文志主講：基督教藝術作品如何感染社群



12月15日(周日)9:30-10:30am @觀潮浸信會5樓小禮堂

梁友東牧師主講：使命人生‧走入人群的藝術宣教

