歡樂滿聖誕：台灣教會走進社區散發耶穌溫馨的愛！

隨著聖誕節逐漸臨近，台灣各地的教會積極融入社區，藉著一系列慶祝活動，重置耶穌在聖誕節的中心位置。今年，台中的客西馬尼行道會、高雄的新生命小組教會以及台南的基督教協進會等教會，努力將耶穌的愛與福音帶到每一個角落，將基督教的精神深入民心。



台中愛心園遊會：助力弱勢孩童



在台中，客西馬尼行道會於12月7日中午，首次在北屯的新地標南興公園，舉辦主題為「翼童飛翔：給夢想一雙翅膀」的愛心園遊會。活動從上午11點持續到下午4點，吸引了近3000名社區居民和親朋好友參加。活動現場有40個義賣攤位，結合了街舞、音樂演出和抽獎闖關活動，讓參與者在歡樂的氛圍中，不僅享受節日的喜悅，也為需要幫助的家庭與孩童奉獻愛心。



主任牧師王恩霖強調，這次活動的初衷是希望在聖誕節這個充滿慷慨與分享的季節中，幫助中部地區的弱勢孩童。在活動中，所有攤位、活動及演出均由教會弟兄姊妹義務發起和奉獻，最終所得的捐款將用於支持經濟困難的學童，讓他們獲得助學金與營養金，讓這些孩子不因現實困難而放棄對夢想的追求。



高雄聖誕嘉年華：溫度與創意慶祝耶穌降生



高雄聖誕五新嘉年華於12月7日至8日在凹子底公園盛大登場，拉開聖誕月的序幕。活動由高雄新生命小組教會、武昌新世代教會等主辦，高雄市政府青年局指導，打造了十大亮點展區，包括冒險遊樂園、雄嗨演唱會、封街百攤市集、聖誕打卡點等，吸引了大量市民參與。



嘉年華結合「五新」元素，即新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育，設置了63家美食攤商、21家文創品牌和30組表演團體，並親子手作活動。除了美食和文創市集外，大港聖誕城還設計了「翻轉共學課──職業體驗」，讓小朋友體驗不同職業的角色扮演，玩手作小物，盡情享受聖誕的歡樂。



高雄新生命小組教會牧師金華芳表示，活動旨在送出「改變生命」的聖誕禮物，強調耶穌的降生帶來了生命的奇蹟，並向會眾宣告：「上帝要把一個聖誕節限定版的奇蹟給你，就是為我們降生的耶穌，要全面接手、改寫我們人生的失望。」



李雅雯傳道表示五新聖誕嘉年華是第二年舉辦，今年直接提到降生在馬槽的耶穌基督才是聖誕節的主角，同時向市民介紹教會兒童的聚會及12月教會的聖誕活動。武昌新世代教會主任牧師鄭賢智則以腓立比書4章4節祝福大家靠主活出真正喜樂的人生。



高雄武昌新世代教會林美玲師母向高雄市民宣告主耶穌的降生，讓大家能夠在快樂中認識耶穌，並透過互動遊戲和別具意義的攤位活動，引導來賓參加教會的後續聚會。



台南聖誕點燈晚會：傳遞信仰與愛的溫馨盛宴



在台南，聖誕點燈晚會「聖誕星願喜悅無限」在運河河樂燈區隆重登場，現場有原住民敬拜、鼓號樂隊、合唱團、舞劇等精彩表演，還有感動人心的聖誕信息分享，讓市民身心沉浸在節日的喜悅中。



該活動由台南市政府與基督教協進會共同舉辦，除了獻詩、敬拜演出，還包含了來自不同世代族群的精彩表演，參與者共同唱出讚美歌，展現聖誕的溫馨與祝福。全場高潮落在原住民聯合舞蹈表演，觀眾熱情參與，合唱時互相手牽手，齊心讚美神，充滿聖誕的溫馨氣息。晚會結束後，發送甜蜜聖誕祝福小禮物——府城優質的「Bye Bye Blues 揮別憂鬱甜點店」贊助的手工餅乾。



台南市基督教協進會理事長蔡安祿牧師在晚會談及「信望愛」，並用以色列人出埃及的故事來講述「信心」的重要性。他引用馬可福音9章23節「在信的人，凡事都能」鼓勵民眾，唯有擁有信心，城市才能夠更健康、更自由且更幸福。蔡牧師以最近台灣中華隊在體育賽事中的出色表現為例，指出這樣的成功不僅帶來勝利，更為全體台灣人民帶來信心與榮耀感，期望市民都能經歷上帝的愛護。



台灣教會在聖誕節將福音的種子撒播在每一個人的心中，使人們在上帝祝福裡共同經歷生命的轉變。



（資料來源：基督教論壇報、高雄武昌新世代教會、台南市基督教協進會，綜合報導）

