華人學者從社會學角度講論「公共神學」：解讀傳統、參與社會、追求共善

「公共神學」涉及基督徒在公共領域中的神學思考與實踐。近日，知名社會學教授楊鳳崗在《尼哥底母真理追尋會》上發表講論時提及他從社會學角度對這一話題的思考與見解，並表示對「公共神學」的探討可以幫助教會、牧者參與公共事務，提供思考與啟發。



在講座中，楊鳳崗教授詳細闡述了他對公共神學的理解。他指出，公共神學的核心在於解讀傳統、參與社會、追求共善。具體來說，公共神學有幾個關鍵特征：



有立場的神學：公共神學從神的角度出發，討論話題時既保持基督教立場，又尊重每個人特定的信仰傳統。公共神學不排斥不同宗派和神學背景的參與，而是鼓勵從各自信仰傳統出發，用公眾能夠理解的語言進行交流。



公眾通曉的語言：楊教授強調，公共神學需要使用大眾能聽懂的語言，而不是教內的專門術語。這不僅包括漢語和英語，還包括讓大眾能夠理解的表達方式。公共神學的目標是讓更多人明白基督教的基本信仰概念，促進公眾的理解和對話。



參與討論、提出解決方案：公共神學積極參與社會政治文化中的公共議題，提出解決方案和行動指南。這些方案不僅要對基督教有益，更要對整個社會的共善有貢獻。



楊鳳崗教授進一步指出，基督教具有先天的公共性。作為社會學教授，他通常避免談論神學，因為社會科學是一門謙卑的學問，但宗教和基督教的社會性和公共性是不可分的。每個基督徒都具有社會屬性，如性別、年齡、民族和階層等，這些屬性是不可逃避的。



此外，基督教作為一種社會制度，與其他社會制度（如政治、經濟、教育、家庭、健康、科技等）有互動關系。基督教內部也有自己的組織制度和決策機制，與其他宗教和社會制度相互影響和互動。



楊教授總結道，公共神學不僅要解讀基督教的傳統，還要積極參與社會，提出追求共善的解決方案。他希望通過這樣的討論，能夠引發更多專門研究人員對公共神學的深入探討和分享，為基督徒在公共領域中的實踐提供有力支持。



「公共神學」講論是由一些來自中國、台灣、美國、東南亞基督教會牧者學者線上聚集、展開關於教會與社會的討論，旨在為全球華人基督徒提供屬靈洞見。

