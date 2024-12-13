漢語網絡神學院發布年度事工報告 拓展華人神學教育並嘗試不同策略

2023-2024年度，紐約神學教育中心漢語網絡神學院在神學教育和宣教事工方面取得了顯著進展，推出了一系列創新活動，旨在拓展華人神學教育並探索不同的策略。



以下是該事工2023-2024年度的幾個亮點。



首先，學院舉辦了多場小型的實體餐會講座，將交流與學習相結合，並創新推出了「Dinminar」概念（Dinner + Seminar）。這些活動通過聚餐和專題演講的形式，邀請了不同領域的專家與會，涉及的主題廣泛，包括吳宣倫博士的「從聖經看科學」、黃麗芬博士的「芝麻開門：憂慮驚恐的出路」、以及黃智輝宣教士的「如何應用動畫於宣教事工」等。這些講座雖然規模不大，但營造了良好的交流氛圍，讓更多弟兄姊妹了解神學教育的獨特價值。



此外，學院也積極開展了線上神學科目講座，並配合季度課程的安排，邀請講師在線上介紹課程內容。自六月以來，學院已舉辦了八個線上講座，涵蓋了「基督教倫理學」、「婚前與婚姻輔導」、「改革教會史」、「宣教使命與行動」等課題。這些講座幫助參與者更深入理解相關領域，並激發了他們報讀課程的興趣。



在國際事工方面，學院於去年十月組織了一次「紐神友好及漢神師生中國之旅」，訪問了上海、南京和北京的基督教兩會、神學院及聖經印刷廠。這次經歷對許多成員來說，是一次寶貴的文化交流機會，開闊了他們對國內宗教團體的視野。



今年八月，學院舉辦了一場嶄新的原創音樂劇《留與流逝》，由學員和拓展顧問共同創作，並通過音樂劇的形式籌集資金。音樂劇的主題涉及海外留學、戰爭與亂世所帶來的生離死別、生命的短暫以及信仰的可貴等，得到了觀眾的熱烈反響，並見證了神的恩典。



學院也在擴展網絡媒體宣教事工方面取得了重要進展，成立了「網絡媒體宣教差會」，並計劃加入香港差傳聯會，與其他差會進行資源與經驗的共享。同時，為網絡媒體宣教士設計的課程即將完成，將為有志於此領域的信徒提供系統性的裝備。



此外，學院致力於推動「雙職」概念，即信徒既具備「專職」和「牧職」雙重身份，這一概念尤其在當前不少教會無法聘請牧者的背景下顯得尤為重要。學院開設的「牧職培育系」旨在幫助信徒接受必要的裝備，以更好地在教會中發揮作用。



漢語網絡神學院表示將繼續致力於神學教育和網絡媒體宣教的發展，並呼籲社會各界的支持與祈禱，以共同完成神所託付的使命。



紐約神學教育中心）成立於1992年，旨在為全球華人提供高質素的神學教育。紐神以華語授課，並透過遙距學習及網上教室讓全球信徒參與課程。紐神於2007年成立了漢語網絡神學院，專注培養華人教會的事奉人才，並已獲國際認證。學院開設神學士、神學碩士等課程，課程涵蓋廣泛的神學領域，畢業生多在全球華人教會及福音事工中擔任重要角色。

