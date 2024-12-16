2025年牧師將面臨的十大挑戰

當我們展望2025年，有一件事是可以確定的：牧師的工作不會變得更容易。隨著文化和社會的轉變，牧師面臨的挑戰似乎不斷增多。要做好這份工作，將需要更多的幫助和對聖靈的依賴。如果您是一位牧師，請銘記這些話，因為以下是您在2025年可能會面臨的一些挑戰。



1. 教會出席人數下降



「人對我說：『我們往耶和華的殿去』，我就歡喜。」--詩篇122:1



人們參加教會的頻率已不如以往。多項研究已證實了這一點。這並非僅是基督徒的問題，而是涉及所有宗教。根據蓋洛普的數據，只有30%的美國人每週或幾乎每週參加宗教活動，而20年前這一比例為44%。由於人們不再頻繁參與，牧師們不得不思考，為什麼如今來教會的人變少了。不僅如此，我們還需要探討教會是否在這一趨勢中扮演了某種角色。指責文化是很容易的，但也許這需要更多的內省。很顯然，有一些因素正在使人們遠離教會。如果我們想要吸引人們回來，牧師們需要找出答案。



2. 社會與正義的兩難



社會議題在我們的社會中是真實存在的。許多牧師面臨的挑戰是，如何在使會眾以基督為中心的同時，應對這些議題？長期以來，許多人要麼忽略了這些問題，要麼未能理解這些事情如何影響他們的會眾。我們必須認識到，教會成員的觀點並非一成不變。如果忽視這一點，可能會進一步加劇教會內的分裂。



認為所有會眾對社會議題的反應都會相同是愚蠢的。即使是更具挑戰性的問題，如貧窮、種族或一些被視為敏感話題的觀點（如批判種族理論或多元、公平、包容），人們也會有不同的看法。牧師不能簡單地忽視會眾關心的問題，因為這樣做可能會忽視部分會眾的感受。



對於每一個社會或正義議題，都會有一些會眾可能不會公開表達，但他們對此關切並持有自己的看法。相信我，他們的意見並不統一。挑戰在於，將這些議題視而不見並不難，但這樣做等於將這些問題和會眾一同拋棄。的確，我們應該將人們指向耶穌，但我們也必須聆聽那些正在掙扎的人的聲音。若忽視這一點，不僅是在漠視議題，還可能在失去會眾。我們需要願意傾聽會眾的心聲，並為當今的社會與正義問題找到合乎聖經的解決之道。



「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了！因為你們將薄荷、茴香、芹菜獻上十分之一，那律法上更重要的事，就是公義、憐憫、信實，反倒不行了。這更重要的是你們當行的，那也是不可不行的。」--馬太福音23:23



3. 聖經知識的貧乏



今天教會中普遍存在一個問題：許多基督徒不熟悉聖經，甚至不讀聖經。根據巴納研究，75%的美國成年人每週閱讀聖經的次數少於一次。這個問題在教會中尤為明顯，因為如果你從不閱讀聖經，如何能建立起聖經的世界觀呢？可悲的是，我曾經參加一些教會，連領袖們都不鼓勵會眾重視閱讀和研讀聖經。他們可能強調參加教會或奉獻的重要性，但對於持續閱讀和學習神的話語，往往是事後才提及。我並不是說會眾在其中沒有責任，但教會領袖應當給予更多鼓勵。



「你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道。」--提摩太後書2:15



4. 應對選舉後的影響



如果您認為教會中的每個人都對選舉結果感到滿意，那您就大錯特錯了。雖然有些聲音可能是沉默的，但教會裡一定有一些人對新一屆政府感到擔憂。然而，因為政治問題變得如此分裂，許多成員害怕因表達關注而受到反對的攻擊。這並不是政治的問題，而是教會的問題。



許多福音派社區中的普遍敘述是這樣的：投票給共和黨等於投票給神，投票給民主黨等於投票給撒但。這不僅是不真實的，也會在會眾中造成緊張局勢。即使您認為教會裡不存在這種情況，它確實存在，而且那些投票選擇不同的人也需要感受到他們在教會中是被歡迎的。若非如此，便是分裂和罪惡。



在《約翰福音》第17章中，耶穌祈禱我們能合而為一。我們必須認識到，他的禱告並沒有要求政治上的一致先於屬靈上的一致。他的心意是希望世界知道父神差遣了祂。這並不取決於我們如何投票，而取決於我們如何彼此相愛，無論投票結果如何。對所有牧師來說，這都是一項艱鉅的挑戰，但您必須認識到，福音的真理岌岌可危，因此必須慎重應對。



「我不但為這些人祈求，也為那些因他們的話信我的人祈求，願他們都合而為一。正如父在我裡面，我在父裡面，使他們也在我們裡面，叫世人可以信你差了我來。」--約翰福音17:20-21



5. 接觸下一代



「祂在雅各中立法度，在以色列中設律法，是祂吩咐我們祖宗教訓他們的兒女，使將要生的後代子孫可以曉得，他們也要起來告訴自己的子孫。」--詩篇78:5-6



在所有正在發生的事情中，還有一代人是我們必須接觸的。基督教的核心目標是讓信仰薪火相傳，而非隨著我們的生命終結而消失。我們要培養下一代，讓他們承擔傳遞福音的使命。



接觸下一代的挑戰在於，他們正在觀察當前一代領袖和基督徒如何實踐信仰。但這並未使他們受到鼓勵，反而使他們感到疏遠，因為他們所看到的並不吸引人。我們已經越過了一條界線--我們所宣稱的信仰與我們的生活方式並不一致。這被稱為虛偽，而這種方式無法吸引人來認識耶穌。



對於已經信主多年的老一輩基督徒來說，這種現像可能已司空見慣，但年輕一代不同。他們對於基督信仰的接受需要我們回歸真實的基督徒生活，提醒人們耶穌的樣式。活出耶穌的樣式，將迫使我們拒絕一些當前基督徒言行中存在的行為和表現。我可以肯定，並非所有人都會贊同這一點。然而，我們不應感到驚訝，因為耶穌最大的批評者是那些熟知律法的人，他們理應更明白真理。這一點在今天依然沒有改變。



6. 維持家庭平衡



我曾聽過一位牧師說過一個極為普遍的問題--需要在事工與生活之間找到平衡。牧養的壓力已經夠大，現在如果再加上配偶和孩子的需要，對事工與家庭平衡的要求便會提升到一個全新的層次。



這項挑戰的核心在於，牧師通常是勤奮的，並且關心那些他們被呼召去帶領和服事的人。然而，如何平衡對教會的事工與對家庭的事工？如果您是一位牧師，上一次選擇將家庭置於教會事工之上是什麼時候？我們經常等到家庭或婚姻出現危機時才來處理，而那時可能已為時已晚。您可能在事工上做得很好，但卻在家庭生活中失敗。這從來不是神的心意。



「好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服。（人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教會呢？）」--提摩太前書3:4-5



7. 應對文化潮流的變遷



我們的文化正在發生變化。道德氣候在轉變，許多長久的規範正在逐漸消失。然而，應對文化變遷的解藥不是退縮或逃避。我們需要有信心的人勇敢地站出來捍衛真理。然而，我們必須智慧地行事。目標是在堅守真理的同時，執行和好的事工。堅守真理可能不受歡迎，甚至可能帶來反對意見。因此，重要的不是您做了什麼，而是您如何去做。



「只要心裡尊主基督為聖。有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔敬畏的心回答各人。存著無虧的良心，叫你們在何事上被毀謗，就在何事上可以叫那誣賴你們在基督裡有好品行的人自覺羞愧。」--彼得前書3:15-16



8. 財務壓力



當人們停止來教會時，通常奉獻也會隨之停止。雖然這不應該成為您希望人們來到教堂的主要原因，但如果他們不在，這就是現實。在鼓勵人們出席和奉獻之間需要保持微妙的平衡。



教導奉獻的方式至關重要。責備或強迫人們奉獻並非答案，但如果教會既不分享所需，也不教導奉獻的重要性，同樣不是答案。最終，我們的責任是教導奉獻的真理，禱告並交託給神。這是神的工作，我們的職責是鼓勵，而感動人心奉獻的是神的工作。



「我的神必照祂在基督耶穌裡榮耀的豐富，供應你們一切所需用的。」--腓立比書4:19



9. 擁抱科技



您是否想過，有些人對教會的第一次接觸，可能並不是走進教堂，而是通過網絡？有些人會先在線上觀看教會的崇拜，從而決定是否想要親自來訪。我們家在尋找新教會時，也是先觀看網絡直播，再選擇我們認為契合的教會拜訪。



除了線上崇拜，您可能還需要升級整體的在線體驗。這是我們文化和互動方式的一次重大轉變。如果我們不適應，就可能會錯失接觸到大量人群的機會。雖然這並不是傳統的教會運作方式，但卻是當今世界的現實。



「......向什麼樣的人，我就作什麼樣的人，無論如何總要救些人。」--哥林多前書9:22



10. 燒盡的危機



面對這些需要處理的問題，難怪許多牧師因事工需求過重而感到不堪重負，甚至準備辭職。關於牧師離開事工或有意離職的統計數據雖然各有不同，但這確實是當今教會界面臨的一場危機。牧師雖然被呼召去服事，但他們也是凡人。



作為牧師，您必須允許自己有時間休息，因為您自身的精力和資源是有限的。事工的需求永遠不會停止，因此您必須有意識地抽出時間暫停。這意味著訓練領袖和其他同工，幫助您完成神呼召您做的事情。如果不這樣做，只會導致更快的疲憊和事工的低效。



不要僅僅聽我的建議，聽聽摩西岳父葉忒羅的智慧話語：



「葉忒羅說：『你這樣做不好。你和這百姓必都疲憊，因為這事太重，你獨自一人不能擔當。』」--出埃及記18:17-18



臨別寄語



牧師們，感謝您所做的一切。最後，我想以一句話來勉勵您：



「所以，我親愛的弟兄們，你們務要堅固，不可搖動，常常竭力多做主工，因為知道你們的勞苦，在主裡面不是徒然的。」--哥林多前書15:58



作者簡介

克拉倫斯·L·海恩斯（Clarence L. Haynes Jr.） 是一位演講者、聖經教師以及聖經學習俱樂部（The Bible Study Club）的聯合創辦人。克拉倫斯致力於幫助一萬人學會如何研讀聖經，並剛剛推出了他的首個聖經學習課程--《聖經學習基礎》（Bible Study Basics）。了解他的事工，請訪問 clarencehaynes.com。