八部帶有福音信息的熱門聖誕電影

對於許多人來說，看聖誕電影已成為傳統的一部分。如今我們或許更多地通過流媒體平台而非通過電視觀看，有些人甚至仍然使用DVD。



遺憾的是，許多經典或流行的聖誕電影並沒有提到耶穌——這個節日的真正原因。這些世俗化的故事提到「聖誕精神」，更多聚焦於家庭傳統或聖誕老人。



然而，任何偉大的故事之所以能打動我們，是因為它反映了上帝宏大的救贖故事——一個祂正在敘述並邀請我們參與的故事。接下來，我們將探討如何在以下八部聖誕電影中看到福音信息。



重要提示：這並不意味著你必須觀看這些電影。但鑒於它們的流行度，當別人提到這些電影時，你可能借此機會引發屬靈對話。







1. 《布偶聖誕頌歌》（The Muppet Christmas Carol ）



1992年的《布偶聖誕頌歌》用布偶的幽默和俏皮風格重新演繹了查爾斯·狄更斯的經典故事。由邁克爾·凱恩飾演的吝嗇鬼埃比尼澤·斯克魯奇，起初是一個冷漠自私的守財奴。他沉迷於積累財富，憎惡窮人。在聖誕節的夜晚，過去、現在和未來的三個幽靈依次出現，幫助他直面自己的自私、錯失的機會以及未來的黑暗結局。最終，他的心靈被觸動，成為一個充滿喜悅、慷慨和愛心的人。



這一故事反映了福音對基督徒的徹底改變的呼召。斯克魯奇的轉變傳達了悔改的重要性--悔改離開自己的罪惡和自私，歸向上帝。耶穌的降生為黑暗的世界帶來了光明。當我們慶祝並相信祂的到來時，上帝賜予我們力量，讓我們的生活充滿恩典、憐憫和愛。



斯克魯奇的新生命展現了上帝的慷慨。天父將祂的獨生子賜給世人，這是一個充滿愛的偉大行動（約翰福音3:16）。《布偶聖誕頌歌》顯示出福音具有改變人心、使最剛硬的心軟化的力量。



2. 《美好人生》（It's a Wonderful Life）



1946年的《美好人生》講述了喬治·貝利的故事。喬治是一個善良的人，他為了家鄉貝德福爾斯社區的需要放棄了自己的夢想。由於財務困難和業務危機，他深感絕望，認為自己的生命毫無意義，甚至試圖自殺。一位天使幫助他看到了如果他從未出生，周圍人會如何失去他的影響。這一啟示讓喬治重新認識到普通人生的巨大意義。



這部美麗而發人深省的電影強調了在困境中堅持信念和獲得救贖的重要性。就像聖誕故事中的馬利亞和約瑟一樣，喬治經歷了極其艱難的時刻。然而，正如上帝使用馬利亞和約瑟的順服來拯救眾人，喬治看似微不足道的愛也改變了整個小鎮。



《美好人生》提醒我們，日常生活中我們都可以參與上帝的救贖計劃。我們不應該因為眼前的困難而覺得自己無足輕重。上帝使萬事都互相效力，為要成就祂的榮耀和我們的益處（羅馬書8:28）。這部電影鼓勵我們在掙扎中堅持信心和盼望，將上帝的愛顯明給他人。



3. 《精靈》（Elf）



2003年的《精靈》自上映起就成為一部經典喜劇。故事講述了被北極精靈撫養長大的巴迪，在得知自己的真實身份後，前往紐約尋找親生父親沃爾特。沃爾特是一個冷漠的工作狂，對兒子的出現感到厭煩。盡管遭到拒絕，巴迪用他的熱情和愛感化了身邊的每一個人，最終促成了家庭和解，並為失去信仰的城市帶來了聖誕的歡樂。



正如巴迪的熱情和愛感染了別人，我們通過福音也被召喚去影響他人。上帝賜給我們聖靈的果子（加拉太書5:22-23），讓我們成為祝福的管道，將人引向基督。巴迪來到陌生的世界，改變了周圍的人，這讓人想起耶穌從天國降世，將永恆的盼望和愛帶給我們。



《精靈》中的愛表明，即使是最冷酷的心也能因耶穌的犧牲和復活而變得柔軟。巴迪對父親的堅持反映了上帝對我們的不懈追求，即便我們抗拒祂。《精靈》提醒我們，持久的愛和喜樂可以激勵變革，照亮我們的家庭和社區。



4. 《聖誕怪傑》（The Grinch Who Stole Christmas）



1966年的動畫片《聖誕怪傑》改編自蘇斯博士的經典作品，已成為一部家喻戶曉的聖誕電影。怪傑討厭歡慶聖誕節的「呼呼鎮」居民，決心通過偷走他們的禮物、食物和裝飾來破壞聖誕節。然而，第二天早晨，當他聽到「呼呼鎮」的人們失去所有財物後依然歡唱時，他意識到聖誕節的意義超越了物質。



基督徒知道聖誕節的真正意義是耶穌的降生，而非物質的東西。《路加福音》2:10記載了天使報佳音的喜樂：「天使對他們說：'不要懼怕！我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的。'」這部電影再次展現了福音如何軟化剛硬的心，並將真理顯明。



5. 《查理·布朗的聖誕節》（A Charlie Brown Christmas）



1965年上映的《查理·布朗的聖誕節》講述了查理·布朗在聖誕季尋找聖誕真正意義的故事，這也是許多電影中的常見主題。在被委派去為戲劇尋找聖誕樹時，查理選擇了一棵小而干枯的樹，結果像往常一樣，他的朋友們嘲笑了他。他於是尋求幫助，想弄清聖誕到底是怎麼回事。這時，萊納斯走上前，用《路加福音》2:8-14節的經文指向耶穌的誕生。



即使是在1965年，電視制作人也反對引用聖經，但《花生漫畫》的創作者兼編劇查爾斯·舒爾茨堅持確保這一段被保留下來。這段朗誦傳遞了福音的希望和榮耀。而那棵不起眼的樹成為像征，表明上帝如何將破碎的、看似毫無意義的生命轉化為榮耀（參見《以賽亞書》61:3）。查理·布朗選擇照顧這棵樹，彰顯了上帝對我們的關愛。



上帝的愛延伸到「這些最小的弟兄」身上，就像這棵被忽視的樹一樣。上帝願意接納這樣的事物和人，並改變它們。萊納斯提醒我們，基督的降生始終是聖誕節的核心，並為所有人提供復興的機會。



6. 《8比特聖誕》（8-Bit Christmas）



2021年上映的《8比特聖誕》講述了傑克·道爾的故事。傑克的女兒想要一件特定的聖誕禮物，這促使父親回憶起他自己在80年代的童年聖誕節。這部電影展現了年輕的傑克為獲得任天堂游戲機所經歷的一場史詩般的冒險。他的計劃失敗了，但最終他明白聖誕節的意義在於家庭和愛，而不是物質禮物。



傳遞我們的故事與福音呼召我們將耶穌的信息傳遞給下一代的使命相聯系。正如傑克通過分享記憶教會他的女兒什麼才是真正重要的，上帝也呼召我們通過建立關系的方式傳遞耶穌的真理。《詩篇》145:4說：「這代要對那代頌贊你的作為，也要傳揚你的大能。」我們最好的遺產是愛的遺產和信仰的遺產。



《8比特聖誕》展示了如何通過教訓和故事來加強家庭紐帶並傳遞價值觀。同時，我們也應通過我們的見證之言分享福音，講述上帝如何改變了我們（參見《啟示錄》12:11）。這部電影挑戰我們在聖誕節期間更多地投資於人際關系，並向下一代分享福音的希望。



7. 《厄內斯特拯救聖誕節》（Ernest Saves Christmas）



1988年的喜劇電影《厄內斯特拯救聖誕節》講述了厄內斯特·P·沃瑞爾的故事。他是一個笨拙卻善良的人，幫助尋找下一任聖誕老人。現任聖誕老人即將退休，他尋找喬·卡魯瑟斯，一個熱愛孩子的好人。然而，喬起初拒絕接受這份工作。在厄內斯特的幫助下，聖誕老人最終說服了喬接受聖誕老人的使命。電影中，厄內斯特的喜劇表現非常搶眼，並在拯救聖誕節的過程中發揮了重要作用。



這部電影反映了我們在基督裡接受新使命的呼召，不是為了自己，而是為了服侍他人。喬必須自願選擇成為聖誕老人，同樣，我們也必須決定並承諾成為在神使命中的新造之人（參見《哥林多後書》5:17）。許多人對加入耶穌改變世界的史詩般呼召感到猶豫，就像喬一樣，但他的順服向我們展示了進入神計劃所帶來的力量和喜悅。



電影中的厄內斯特表明，上帝如何使用不完美的人來實現他完美的目的。盡管笨拙，厄內斯特的真誠和愛改變了周圍的人。上帝通過我們的軟弱彰顯他的力量（參見《哥林多後書》12:9）。《厄內斯特拯救聖誕節》提醒我們，接受上帝的呼召會帶來喜悅、社區和意義，盡管我們並不完美。



8. 《虎膽龍威》（Die Hard）



是的，《虎膽龍威》也是一部聖誕電影！盡管它被評為R級（如果這與我們的信念相悖，可以選擇不觀看），這部電影仍然包含了聖經的信息。



1988年的《虎膽龍威》講述了紐約警察約翰·麥克萊恩的故事。他在一場聖誕聚會上與一群占領中恆廣場的恐怖分子作鬥爭，同時努力解救人質，特別是他的妻子。而他的司機阿蓋爾則對危險一無所知，他大部分時間都在停車場裡聽音樂和娛樂。直到他在車內電視上看到樓上的戰鬥，才意識到發生了什麼。



阿蓋爾的故事揭示了一個關於屬靈爭戰的福音真理。《以弗所書》6:12說：「因為我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」正如阿蓋爾對中恆廣場的戰鬥渾然不覺，許多人（包括基督徒）可能對周圍的屬靈爭戰毫無察覺。福音呼召我們保持屬靈的警覺，並穿戴神所賜的全副軍裝，堅定信仰。



約翰·麥克萊恩為拯救妻子而戰鬥的故事像征著基督為我們戰勝罪惡與邪惡的勝利。而阿蓋爾最終意識到這場爭戰，像征著福音如何開啟我們的眼睛，讓我們看到罪惡、通過基督得救的需要，以及為了我們所愛的人的靈魂所進行的屬靈戰爭。



願平安與你同在。



布裡特·穆尼是一位講述精彩故事的作家。他的小說和非虛構作品充滿熱情。他致力於教導事工和非營利組織運用講故事的力量來啟發人心並傳播真理。