「復興歐洲」大會將在克拉科夫舉行：來自89個國家的年輕人齊聚禱告，呼求「神賜復興」

今年年底即將召開的「復興歐洲」大會將迎來數千名Z世代的年輕基督徒。活動團隊期盼通過這次聚會，見證「因對耶穌的愛而引發的個人復興」。大會總監薩拉·布魯爾（Sarah Breuel）特別指出：「分別為聖與律法主義之間存在巨大差異。」



來自歐洲及世界其他地區的成千上萬年輕基督徒即將前往波蘭南部的克拉科夫，參加「復興歐洲」大會。



從12月28日到1月1日，克拉科夫的塔烏龍體育館將成為一個充滿節日氣氛的屬靈盛會。這場為期四天的大會包括聖經講解、信仰見證、禱告、敬拜，以及針對當代重要議題的專題研討會。



大會目標



大會組織者表示，此次活動旨在通過禱告、分別為聖，以及裝備大學生開展福音工作，「為神在歐洲大學生中的動工預備道路」。



活動主題基於《以賽亞書》的經文「在曠野修平耶和華的道路」。大會團隊由來自不同教會背景和國籍的40多名成員組成，他們呼吁歐洲人「調整心態，迎接復興」，並通過神的話語更深地認識祂，在禱告中建立親密關系，與其他信徒共同成長。



世俗化背景下的青年信仰



「歐洲常被視為最世俗化的大陸，面臨著基督教增長緩慢和普遍的屬靈冷漠。」組織者指出：「今年大會的主題回應了施洗約翰呼吁悔改和勇敢見證的號召，強調了個人、群體以及整個歐洲大陸對屬靈復興的迫切需求。」



目前，許多歐洲年輕基督徒在世俗化的社會中面臨挑戰。例如，「基督教常被視為與現代生活無關或過時」，而許多信徒在信仰不被理解或受排斥的環境中「害怕遭受拒絕或批評」。



此外，在多元文化敘事挑戰聖經價值觀的情況下，年輕人也需要在尋找身份認同和生命意義的過程中應對種種壓力。



在這樣的背景下，「復興」運動致力於為歐洲懷有共同屬靈渴望的人提供建立聯系和交流的平台。



重燃歐洲的屬靈影響力



大會邀請了多位講員，包括牛津大學教授約翰·列諾克斯（John Lennox）、布道家兼公益倡導者克裡斯汀·凱恩（Christine Caine）、「24-7禱告」創始人皮特·格雷格（Pete Greig）、龐特斯研究所的朱莉婭·加沙根（Julia Garschagen）、斯泰格宣教組織的盧克·格林伍德（Luke Greenwood）以及「復興歐洲」大會總監薩拉·布魯爾（Sarah Breuel）。



「復興歐洲」的夢想是其影響力能超越歐洲大陸。「歐洲有潛力通過重燃其歷史上的屬靈和文化領導地位，成為全球復興的關鍵角色。如果復興能夠席卷整個歐洲，這場運動將成為榜樣，激勵其他地區的年輕人勇敢地在世俗環境中實踐信仰，並在社會各領域產生積極影響。」



專訪大會總監薩拉·布魯爾



在大會即將召開兩周前，《福音焦點（Evangelical Focus）》采訪了執行總監薩拉·布魯爾，她分享了對歐洲屬靈現狀的見解和期盼。



問：您認為福音可以為歐洲當前的哪些重大危機提供解答？



答： 烏克蘭戰爭給歐洲大陸帶來了深重的創傷，但烏克蘭基督徒在戰爭中勇敢傳揚福音的精神令人深受鼓舞。在「復興歐洲」大會期間接待烏克蘭學生和年輕人，並向他們學習，將是一種榮幸！



精神健康問題也是當代的重要挑戰。無論我們經歷什麼，唯有靠近耶穌，從祂那裡找到安慰、自由與平安，才是我們的希望。



LGBTQ議題是當前大學生基督徒與同學交流時面臨的重要挑戰之一。我們期待通過研討會，以愛心並以聖經為中心的方式，幫助學生在這一代人中應對這一關鍵議題。



問：2024年與「復興」相關的歐洲活動中，您印像最深刻的是什麼？



答： 2024年5月在倫敦與1000名學生和年輕人舉行的通宵禱告會（從晚上7點持續到清晨7點）深深影響了我們！11小時的敬拜後，清晨6點，大家依然充滿喜樂和激情地贊美神。神的確在這一代人中動工，這種屬靈渴望是顯而易見的。我們相信，這僅僅是個開始！



問：許多人因感到自己生活「不屬靈」而渴望復興。您如何以喜樂的方式激勵人們追求復興？



答： 分別為聖與律法主義之間有著天壤之別。當我們愛某個人時，會發自內心地想要取悅他，這是內心湧出的自然行動。個人復興的呼召，源於對耶穌的愛——願意除去一切不取悅祂的事物，好讓祂在我們心中占據更多空間。這是因深刻經歷到祂大愛的喜樂追求。



問：在大會開幕前的最後15天裡，其他人可以如何為您和團隊禱告？



答：祈求團隊能敏銳地聆聽耶穌的指引，並盡力籌備一個能為神動工創造條件的節目安排。



祈求團隊在最後階段能得到保護。他們近期面臨多方面的挑戰：包括健康問題（有人剛去了急診室）、壓力下的人際關系，以及處理大型活動時的各類困難。



為供應禱告。我們已為烏克蘭、阿爾巴尼亞、塞爾維亞、黑山和波斯尼亞等地的參與者提供了數百份獎學金，當前仍在籌集資金，確保所有獲獎者都能順利參會。



更多信息請訪問「復興歐洲2024」官網，以及大會的TikTok、Instagram和Facebook賬號。（資料來源：evanglical News）

