威斯康星州基督教學校發生槍擊案：三人遇難，六人受傷

12月16日，威斯康星州麥迪遜市豐盛生命基督學校（Abundant Life Christian School, ALCS）發生一起校園槍擊案。一名15歲的學生在學校自習室開槍，造成3人死亡，6人受傷。



ALCS是一所非宗派的私立基督教學校，位於City Church教會場地內，服務於幼兒園至12年級的約390名學生。學校成立於1978年，是一所致力於提供基督教教育的機構。



麥迪遜警察局長肖恩·巴恩斯透露，警方於上午10:57接到一名二年級學生的報警電話，報告學校內有槍手。警察抵達時，槍手已死亡。



警方確認槍手為學校的一名15歲女學生娜塔莉·魯普諾（Natalie Rupnow）。據悉，她在槍擊中殺害了一名青少年同學和一名教師。偵探目前正在對其家庭和作案動機展開調查。



在此次事件中，6人受傷，其中兩人傷勢危急，正在醫院接受搶救。其他四人情況穩定，無生命危險。另有兩名輕傷者已於當晚出院。



巴恩斯指出，盡管身體的傷害正在接受治療，但心理創傷的影響或將長期存在。"這是在校時間發生的事件，孩子們和教職工都將面對深遠的心理挑戰。我們作為社區的一部分，必須盡一切努力幫助他們走出陰影。"



豐盛生命基督學校當天通過官方聲明向外界報告了事件，並呼吁基督徒代禱："今天，我們學校發生了一起槍擊事件。我們正全力配合相關部門，並會在適當時候提供進一步的信息。請為我們的'挑戰者家庭'（Challenger Family）禱告，求神安慰我們的社區。"

