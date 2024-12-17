俄羅斯擬立法禁止家庭教會，多宗派表達強烈反對

近日，俄羅斯議會收到了一項備受爭議的法案提案，計劃禁止在住宅樓中開展任何形式的宗教活動。此舉引發了包括福音派、俄羅斯東正教會、天主教會和復臨教會等多個宗派的共同反對。



這項法案由親政府的"小黨"新人民黨於今年10月底提交。提案聲稱，未經批准的宗教活動可能導致"公共混亂"和"犯罪風險"，並對居民造成"不便"。國家杜馬計劃在2025年1月對該法案進行討論。如果通過，這將標志著家庭教會和非正式宗教聚會在俄羅斯面臨全面取締的風險。



東正教會罕見發聲，警告法案後果



俄羅斯東正教會一向是政府的重要支持力量，但這一次卻明確反對該法案。



"如果法案通過，許多東正教家庭教會將被迫關閉，"莫斯科牧首區法律事務負責人指出。此外，他還警告："為重病者或垂死者施行聖餐、塗油禮等宗教儀式的合法性也將受到威脅。"東正教會認為，這一法案不僅可能影響信徒的正常宗教生活，還可能與俄羅斯憲法保障的宗教自由相衝突。因此，東正教會呼吁對該法案進行重新審議。



福音派呼吁保護宗教自由，促進社會和諧



俄羅斯福音聯盟（REA）秘書長維塔利·弗拉先科牧師表示，對俄羅斯的基督徒而言，這項法案可能是對宗教自由的進一步壓制。他指出："在當前的社會環境下，宗教團體在維護道德和倫理價值觀方面發揮著不可替代的作用。政府應支持，而非限制這些活動。"



弗拉先科呼吁通過協商找到平衡的解決方案，"既要保護信徒的權利，也要考慮所有公民的利益"。他強調，宗教團體和國家機構應共同努力，避免采取可能加劇社會分裂的法律措施。



復臨教會：信仰與生活密不可分



俄羅斯復臨教會對該法案的反應尤為強烈，堅決反對其通過。



"信仰是人生活的一部分--它在人的家庭和日常生活中扎根，"復臨教會代表奧列格·岡察羅夫表示。"如果按照這項法律的邏輯，住宅樓中的商店、餐館和辦公室也應該被禁止。"他進一步指出，在當前俄羅斯面臨多重挑戰的時期，這樣的法案不僅無助於社會的穩定，反而可能加劇社會和宗教間的緊張關系。



天主教會關注偏遠地區牧靈工作



俄羅斯天主教會也對法案的潛在影響表達了擔憂。盡管天主教會在一些地區擁有官方認可的禮拜場所，但在許多偏遠地區，牧靈工作依賴於家庭或非正式場所。這些地區的教堂曾因歷史原因被毀或被沒收。天主教會認為，該法案可能阻礙這些地方的信徒獲得必要的屬靈關懷。



多宗派呼吁參與法案審議



俄羅斯國家議會的相關委員會將在2025年1月初開始對法案進行詳細審議。



多個宗派已表示希望能參與這一議題的討論，呼吁政府在法律制定過程中傾聽宗教界的聲音。他們共同強調，宗教自由是俄羅斯社會和諧與穩定的重要基石，立法不應以任何形式削弱這一基本權利。



基督徒團體呼吁全球信徒為俄羅斯教會禱告，求主賜智慧和平安，使信徒的權益能夠在復雜的社會和政治環境中得以保護。(资料来源：Evangelical Focus)

