大衛想為神建殿為何被叫停？培靈會剖析對現今教會的警示

漢語聖經協會於12月7日及14日舉辦兩場冬季培靈奮興會，主題為「合神心意的大衛？！」，禮賢會大埔堂主任牧師黃卓風析解《撒母耳記下》，剖析大衞王想為神興建聖殿為何卻被叫停箇中原因，尋回與上帝正確的主僕關係，提醒今天的教會借鑑。



大衛興建聖殿的動機 在於上帝的應許



在首場培靈奮興會中，黃卓風牧師講解撒母耳記下第七章大衛要為耶和華興建聖殿。「殿」在希伯來原文整章聖經中出現了15次，在中文聖經中有不同的解釋但同一個字，例如「宮中」、「家」、「家室」、「家庭」。大衞作為僕人，要為主人上帝建殿；但耶和華強調不是由大衛給祂一個「家」，相反是耶和華為大衛建立一個家，要給大衛的祝福，並且祝福不一定是開心快樂，也包含著管教。



大衛不斷自稱是僕人，耶和華是主，但他更關注的是上帝給他的應許多於感恩。聖經記載，耶和華洞察大衛的內心，即使他沒有明確表示要為神興建聖殿，耶和華仍然知道他的想法，並問道：「你要建造殿宇給我居住嗎？」（撒下7:5），目的是要大衛自我反省。





黃卓風牧師指出，大衛想建聖殿本身並沒有錯，問題在於他的動機。黃牧師認為，神揀選合適的僕人，取決於他做事的動機而不是才能。



主僕關係的文化背景



事情發展至此，大衛亦洞識耶和華的心意：「於是大衛王坐在耶和華面前說：『主耶和華啊，我是誰？我的家算甚麼？你竟使我到這地步呢？......你行這大事使僕人知道，是因你所應許的話，也是照你的心意。」（撒下7:18-21）。



黃牧師進一步解釋，在古近東世界，誰為對方施恩、誰為對方建立一個家代表誰為最大。華人文化中也有類似的觀念，例如管控神明，起一間屋給關公、財神、灶君，然後要求這些神明賜，自己才是主人，神明是謀求福利的工具。



黃牧師認為耶和華不讓大衞興建聖殿，是洞察他的動機，敦促他自我反省，為的是避免他墮入試探的陷阱。對應今天的教會，上帝也提醒教會免受過去繁榮穩定的成果而逐漸陷入自我掌控，甚至管理神的作為，以致教會不知覺成了「主人」。黃牧師說：「神要在教會揀選僕人--而不是教會的體制--作為領袖。體制有一天會潰散，當領袖有一天消失時，人便會絕望；而上帝是我們真正的主，是教會的王、社會的王、香港的王、世界的王。」



他呼籲信徒在將臨期省察，上帝的國不是建立在大衛，而是在大衛的家。在新約中，大衛的子孫耶穌降臨世上真正作王，拆毀聖殿，三日後復活，邀請我們這群僕人進入祂設立的教會的家，這是大好的喜訊！

