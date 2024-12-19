數字時代在福音派教會與事工中開辟新天地 「加速」完成大使命





近日在馬德裡福音派委員會聯合國際平台Indigitous和洛桑運動舉辦的一場會議上，西班牙的福音派教會領袖和事工負責人齊聚一堂，共同探討如何在數字時代傳揚福音。此次活動吸引了約 50 名線下參與者以及 10 名線上參與者，展示了全球基督徒在利用科技傳播福音、訓練門徒方面的努力與成果。



技術為福音開辟新天地



在會議開幕式上，馬德裡福音派委員會青年事工負責人 Fran Quesada 指出，借助科技可以更好地接觸年輕一代。



「要接觸年輕人，就必須去到他們所在的地方，而今天的年輕人就在數字世界中。」



他提到，在近期於韓國仁川舉辦的洛桑全球大會上，洛桑運動首席執行官 Michael Oh 曾呼吁全球教會「擁抱數字化」，並將其視為宣教的重要工具。《首爾宣言》這一全球教會的宣教反思文件也專門探討了技術對基督教使命的重要意義。



青年牧師 Ale Medina 分享了他的觀點：「疫情讓我們認識到，社交媒體並非魔鬼的工具，而是神國度擴展的有效手段。關鍵在於，我們是否按神的旨意使用它。」他強調，數字化不能取代人與人之間的真實關系，但卻能有效反映基督徒的真實身份。



會議的另一位主持人、西班牙 Canzion 學院負責人 David Trujillo 強調：「裝備聖徒完成大使命，離不開技術工具的使用。我們要將所有的才干放在耶穌腳前，讓祂引領我們前行。」



全球視角與創新實踐



此次會議吸引了來自多個國家的參與者分享他們的數字化經驗與見解。



Indigitous 平台的成員 Jonah（美國）、Selegna（巴拿馬）、Yomi（尼日利亞）分別介紹了如何通過技術賦能福音事工。



阿根廷數字動畫項目《Biper 和他的朋友們》的創始人 Liz Leon 提到，他們以「喜樂、卓越與信仰」為核心價值觀，通過藝術向世界傳遞基督教世界觀。她鼓勵基督徒大膽實現神放在心中的創意構想，並以孩童般的信心投入神的事業。



此外，多位講者展示了他們在數字時代的實踐案例：



Andy Wickham 分享了通過播客《El Cafetal》引導人們探討信仰問題的經驗。



Willem van de Poll 介紹了 Alpha 在疫情期間如何拓展了線下聚會的數字化方式。



內容創作者 Mateo 講述了如何通過社交媒體平台與年輕人建立聯系的見證。



EBM Radio 的 Jose Manuel Maceiras 則專注於數字廣播，分享了吸引本地年輕群體的策略。



西班牙神召會傳播負責人 Daniel Gomez 強調：「技術的使用應當是智慧的，並且始終以人為中心，避免讓科技成為額外的負擔。」



Prayer 24-7 的西班牙代表 Aitor de la Camara 也展示了兩款禱告與聖經默想應用的開發成果。他提醒與會者：「無論你使用什麼技術，都不要忘記禱告。」



信仰的溫度不可替代



盡管數字技術為教會和事工開辟了新的宣教途徑，但與會者一致認為，技術無法取代人與人之間的真實互動。「數字化可以加速福音的傳播，但信仰的溫度卻來源於面對面的交流。」



會議為與會者提供了在咖啡時間交流心得的機會，大家在輕松愉快的氛圍中分享經驗。這場聚會既是對數字技術的積極探索，也是基督徒共同追求完成大使命的一次激勵。



未來，數字化將繼續為福音事工提供更多可能性，而基督徒則需要不斷尋求平衡，將科技的優勢與信仰的真實結合起來。正如會議中多次強調的那樣：「一切榮耀歸於神。」(資料來源：Evangelical Focus)

