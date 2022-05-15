7種禱告安慰病者 盼望危疾中與主同行

疾病是生活中難以駕馭的一部分，造成身體、精神和情感的壓力，帕爾默牧師透過7種禱告安慰病者，盼望他們危疾中與主走向永恆。



帕梅拉·帕爾默牧師（Pamela Palmer）在 bible study tools網站撰文，透過7種禱告安慰自己或患病者：1. 治愈疾病的禱告；2. 為慢性疼痛患者祈禱；3. 末期診斷的禱告；4. 力量與恢復的祈禱；5. 為醫生祈求智慧；6. 感謝上帝成為我們的醫治者；7. 為看護祈禱。歸納以上禱告，大致分三類，在患病時祈求、復康過程時祈求、醫護人員祈求。



危疾中與主走向永恆



帕爾默牧師指出，當患上不治之症或祈求主治愈疾病時，可以求主醫治之手放在我身上，讓我可以康復並擺脫這種疾病，請求主幫助我的身體修復並完全康復；給我力量頭腦清醒，讓這一切過去的平安。



在末期診斷時可能感到害怕，祈求與主一起走上這段旅程，跟祂一起走向永恆；也為所愛的人祈禱，當我們經歷這個末期診斷時，我們都能在神身上找到安慰和平安。



在康復過程中，神求主每一步都與己同在，請求主的力量傾注在病者身上，給予希望相信會痊癒，即使遭受挫折都相信每天都會變得更好，不要被失敗或憂慮壓得喘不過氣來，請求主繼續治愈病者身體



在醫護方面，盼望照顧者和醫生保持耐心，祈求主帶領醫生找出照顧、治療方法，給予他們智慧和洞察力找出最佳治療方案改善病人的健康。



引導病者懷著希望走向前路，深信祂是一位善良的上帝，正在使用這些人來幫助病者克服疾病。祈求主醫治之手繼續在病者身上，奉耶穌的名祈求。

