菲總統大選小馬可斯料勝出 教會現兩極聲音

菲律賓總統大選，最受歡迎候選人小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）料以壓倒性姿態取勝，在教會界卻出現兩極聲音。



根據4月份的最新民意調查，小馬可斯支持率高達56% ，當地選舉委員會5月9日數據，小馬可斯已獲得逾3,000萬票，超過半數。國際特赦組織稱，他是1965年至1986年統治菲律賓的獨裁者費迪南德·馬可斯（父親）的兒子，並從1972年起根據戒嚴法進行統治，其中3,257人被法外處決，35,000人遭受酷刑。



菲律賓全國教會理事會（NCCP）表示：「這次選舉非常重要和相關，在民主方面變得更好，還是繼續目前的暴政和威權主義趨勢。這將顯示我們是選擇前進還是回到由前獨裁者的兒子和馬可斯家族領導的國家的嚴峻過去。」



競選活動顯示了菲律賓社會的分裂程度，大多數菲律賓人受個性驅動，而不是受平台、資歷或他們過去作為政治人物所取得的成就驅動。



在教會也出現兩極聲音，菲律賓福音派教會理事會前執行助理維拉斯奎茲（Velásquez）指出，教會利用教義和神學在基督徒之間製造誤解。有教會及基督徒從寬恕角度出發，認為馬可斯家族從菲律賓偷走了數十億比索和數百萬美元，但應該寬恕和給予恩典。



他補充：「這些教會使用聖經經文證明支持合理，並投票給小馬可斯。但是，另一方面，也有許多基督徒為馬可斯過去所做的事情尋求正義。」



在教會界，有教會表示原諒小馬可斯，認為他不是其父親，不應該為他的父親所作所為負責。但另有教會表示，縱使寬恕和信任小馬可斯，他至少都必須道歉，承認其家人過去犯下的錯誤，對人民不公正的對待認錯。

