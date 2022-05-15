洛桑運動消息：50周年大會2024年首爾舉行

第四屆洛桑世界福傳大會將於2024年9月在韓國首爾舉行，適逢洛桑運動（Lausanne Movement）50周年，來自日韓及亞洲數千名基督徒領袖，承先啟後燃點福音之火。



洛桑運動全球執行董事兼首席執行官邁克爾·歐（Michael Young-Suk Oh）宣布消息，據大會新聞稿稱，首爾將於2024年舉行該項慶典，傳揚福音與慈愛、寬恕和仁慈的上帝，祂邀請我們加入世界宣教的使命；這是基督教歷史上的關鍵時刻，盼望對亞洲及其他地區的教會產生深遠影響。成千上萬的男女來自基督十架的身體，被邀請前往韓國本著上帝的使命獻上多元化的服侍。」



邁克爾·歐在發佈會表示，著名佈道家洛桑運動創始人葛培理（Billy Graham）曾對他分享，期望聚集優秀的基督徒領袖，1974年來自150個國家2,700人聚集，《時代雜誌》稱這可能是有史以來最廣泛的基督徒聚會。



洛桑運動基礎建立在友誼上，不同之處並非會員組織，是一個擁有共同信念的人的全球運動，並且孕育出《洛桑公約》、《開普敦承諾》等歷史文件，洛桑運動被視為基督教領袖聚集的重要教會會議，一起祈禱尋求上帝的指引，尋求團結與和解，在危機中時刻進行審議，協調及共享資源，所有努力都是為了維持基督教運動的基本目的。



在洛桑山運動的旗幟下已經召開了3,000次聚會，第一次大會於1974年召開，當時正值全球基督教危機，對上帝聖言和耶穌基督的救恩發生信心危機、全球教會失去使命，第一次洛桑大會是教會對聖經信仰和使命的一次重要重新設定，並發起全球宣教策略。



第二屆在馬尼拉舉行，第三屆在南非開普敦舉行，挑戰基督徒和領袖成為謙信正直者。



邁克爾·歐繼續指，首爾對他、他的家人、洛桑運動和全球宣教，都是一個非常特別的地方。2024年是洛桑運動50周年別具意義，他相信2024年是一個戰略性的年頭，「我們被召喚挑戰，團結教會，認真地重新致力於上帝在世界上的使命。」



第四屆洛桑會議繼承前人的成果，在一個多倡議、全球合作的世界展開。今屆洛桑會議關注5主題，在新冠疫情下確定宣教的契機，並且突破、創新、研究需求進一步擴展合作的領域，啟動全球教會合作的議題。



邁克爾·歐引用羅馬書1章16節：「我不以福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希臘人。」他相信上帝是貫穿整個歷史，正要展開祂的榮耀計劃，盼望我們這一代人準備好心靈迎接上帝的計劃，就從2024年首爾洛桑大會繼續燃點福音之火。

