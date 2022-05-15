牧師荒現美國教會 全國600空缺

巴納集團近日發佈調查，超過五成牧師去年考慮退出全職事奉；美國福音路德教會現「牧師荒」，全國至少短缺「600名牧師」。



蒙大拿州比林高地的路德救贖教會（Atonement Lutheran Church）自牧師辭職後出現空缺，美國福音路德教會（Evangelical Lutheran Church，簡稱ELCA）在全國範圍內缺少「至少600名」牧師。



據《基督郵報》消息，該會「因為人員不足，還需要等一段時間」，辦公室管理員蘭斯·露普（Nancy Rupe） 指，現在負責管理這個擁有260多名活躍成員的教會的日常運作，自從牧師在9月辭職並在另一個組織任職，教會一直徵聘牧者。



她指，在等待牧師期間，教會每主日都尋找人上講壇負責講道，人選來自10至12名退休和平信徒牧師，邀請他們誰可以每周有時間來講道，「我們有一個日曆表。只是通常每周都有不同的牧師，並不總是同一個牧師。」



至於牧師短缺背後的原因，露普表示牧職事工已不像以往那樣有吸引力，而且新冠大流行對這行業衝擊很大；另一原因是教會工作缺乏吸引力，所以沒有太多人進神學院，而嬰兒潮時期出生的牧師進入了退休期，教會接棒人出現真空。



巴納集團2021年1月及2022年3月先後對413名和510名新教主任牧師進行在線調查，將兩年的調查相比，發現考慮辭職的牧師人數上升，從2021年29%增至今年3月42%。



考慮退出全職事奉原因計有：工作壓力巨大（56%）；感到孤獨和孤立（43%）；目前的政治分歧（38%）；對教會的未來不樂觀、工作對家庭的影響、對教會願景與教會成員想法有衝突（29%）、教會在不斷地衰落（24%）

