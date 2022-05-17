天主教國家哥倫比亞允醫生協助自殺

哥倫比亞成為拉丁美洲首個國家，醫生監督下進行輔助醫療自殺合法化，反對團體根據專嚴死亡的權利，認為協助自殺是他人提供藥物結束病人生命，非自願性的。



哥倫比亞最高法院5月12日通過憲法，醫生可以通過服用致命藥物幫助重症病人結束生命，無須負上刑責。



最高法院以3票對3票通過，法案幫助「患有嚴重痛苦或嚴重疾病的人，並且自由決定結束自己生命的醫生，是在憲法框架來行事的」。



早於1997年哥倫比亞已經將安樂死合法化，去年7月高等法院更將「有尊嚴死亡的權利擴大到沒有患絕症的人」，據官方統計1997年以來，哥倫比亞不到200人選擇安樂死，儘管如此當局仍然推動及支持有關法案。



哥倫比亞乃羅馬天主教教徒佔大多數的國家，教會對合法安樂死及協助自殺表示堅決反，認為安樂死與協助自殺基本上有區別的，在於誰主導服用藥物。



反對團體基金會（DMD）根據專嚴死亡的權利，認為安樂死是根據醫護人員使用的藥物結束生命，但協助自殺的情況卻是病人自己使用他人提供的藥物結束生命，在該次協助自殺法案合法之前，包括安樂死在內，凡醫生協助病人結束自己生命將會冒上入獄12至36個月的風險。



不過最高法院裁決表示，提出協助自殺死的人「因為身體受到傷害或患上不自之症，長期受肉體、精神折磨而提出的」這些要求是可以理解的。



在拉丁美洲，智利或將成為下一個安樂死合法化的國家，議會下院去年通過成年人安樂死的法案，而法案將仍待參議院批准。

