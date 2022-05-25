5.19放寬第二階段社交距離限制 宗教場所上限至85%

本港疫情緩和，特首5月3日宣佈今天（5月19日）放寬第二階段社交距離限制措施，包括宗教處所人數限制提升為容納量上限的85%；天主教香港教區亦發通告，周守仁主教公布相關牧民措施。



據政府新聞網公佈，5月19日放寬第二階段社交距離限制措施，計有：宗教處所、泳池、體育處所、健身中心、美容院及按摩院、公眾娛樂場所、遊樂場所、遊戲機中心、活動場所、理髮店／髮型屋，管理人須遵守第599F章下的相關限制，而工作人員及顧客除在獲豁免的情況下，其餘時間均須全程佩戴口罩；處所人數限制亦由即日起提升為處所容納量上限的85%。



香港教區主教公署秘書長辦公處5月18日發出通告，周守仁主教公布相關牧民措施，全文如下：



「宗教場所聚會的人數進一步放寬」



由於本港新冠狀病毒疫情正持續受控，特區政府公布如期實施第二階段(2022年5月19日 – 6月1日)的進一步放寬社交距離措施。因此，周守仁主教亦公布以下相關的牧民措施，由本年五月十九日起生效，直至另行通告



(一) 參加宗教聚會（如彌撒或婚禮）的人數上限，由聚會地點（聖堂或彌撒中心）通常容納人數的50%增至85%〔註：殯葬禮不限人數〕；



(二) 秘書長辦公處分別於本年四月二十日及五月六日發出的「有關恢復公開彌撒及羣體聚會之教區牧民指引」及「有關宗教場所開放的安排」仍然生效。



特此公告



秘書長

李亮 司鐸



二◯二二年五月十八日

