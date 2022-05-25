平凡生活演繹工作神學 挑戰信徒缺乏仍分享





工作除了糊口有何意義？中國神學研究院神學科副教授李適清博士在一講座指出，基於三位一體神工作互相依存，信徒不單考慮工作技能和回報，工作是一種生活方式與自我表達。



三位一體神工作互相依存



李適清引用加爾文的三位一體神觀，上帝各有位格不同工作互相依存，聖父是萬有根基和泉源、聖子是萬智慧引導和帶出秩序、聖靈賜予能力使活動能有果效，三者沒有主次之分。基督徒在工作間應當將上帝賜予的能力充分發揮，成為被呼召和差遣的角色。



為回應上帝對工作的設計，基督徒與別人合作互相依存不分等級，沒有一個人的工作駕馭在別人之上比勞動力優先，因為三位一體神著重關係。使徒行傳20章35節強調為他者而活的工作態度：「 我凡事給你們作榜樣，叫你們知道應當這樣勞苦，扶助軟弱的人，又當記念主耶穌的話，說：『施比受更為有福。』」



李適清指：「基督徒不單考慮工作技能和回報，關心工作對社群有否貢獻，工作過程能否做就其他人和服侍鄰舍，上帝給人有工作的能力而且祝福拯救我們，所以我們轉化神的工作的時候也參與祂的救贖計劃，作為人類工作設計和寫照。基督徒被主拯救活在基督裡，三一上帝生命向祂所愛的人傾倒下來，我們分享上帝賜與的生命。」



工作是生活方式、自我表達



基督徒同時體驗工作的趣味，加帕多家教父格里高里（Gregory of Nyssa） 區分神聖位格的工作指出:「上帝任何活動都不能歸咎於一個人，好像是由他們各自單獨完成，或者與他們的共同監督但分開來做。相反所有事物的照管、關愛和導引，無論是智慧的創造或是永恆的本質，都是一而不是三，因為上帝的工作就是共享和互通的。」



李適清解釋，上帝分享的理念與世人不同，一個人有足夠安全感才去分享，但三一的神在豐足裡帶來更大的豐足，上帝從來沒有缺乏，在創造裡享有更多。



此外，上帝的分享是自由的，神學家坦納（Kathryn Tanner）說：「三一上帝之首的本質，通過其餘兩位完全地傳遞，同時沒有使首位有任何退減。」意指工作是有趣味性的，美善的工作沒有脅迫、操縱、無奈，而上帝親自經歷欺壓和破碎，在道成肉身的工作，上主親自經歷了這些，透過目標和使命的工作與被造之物重建關係。



因此上帝作工，我們也作工，工作是生活方式也是自我表達，李適清指基督徒被差遣到各行各業，透過平凡的生活，工作當中演繹上帝兒女的身分，上帝所賜的生命。



是次講座由中國神學研究院、福音證主協會合辦於5月16日舉行，講員：李適清博士（中國神學研究院教務長暨主恩澤森教席副教授［神學科］），回應講員：楊思言博士（中國神學研究院助理教授［神學科］），主持：馮肇熙先生（福音證主協會副總幹事［出版］）。

